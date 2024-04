L’amaro addio di Dessena 

Olbia. Daniele Dessena si prende tutta la scena. E gli applausi del “Nespoli”. Al triplice fischio del match con la Spal, perso 1-4, l’Olbia viene contestata dai tifosi, delusi dalla prestazione dell’ultima giornata di Serie C, che i bianchi salutano dopo 8 anni.

Anno orribile

Prova specchio di una pessima annata, caratterizzata dai travagli della transizione societaria dal gruppo di soci con a capo l’ex presidente Alessandro Marino alla SwissPro e dall’esonero di due allenatori, e culminata con la retrocessione diretta con un turno d’anticipo. Così domenica, informata dell’addio al calcio dell’ex capitano del Cagliari, Olbia ha applaudito solo Dessena tributandogli la standing ovation al momento della sostituzione. Dopo l’abbraccio con i compagni l’ex rossoblù ha guadagnato gli spogliatoi per presentarsi poi in sala stampa indossando la t-shirt con la scritta “Per tutto l’amore che mi avete dato”. E tutta l’emozione del momento in cui, annunciando di aver giocato l’ultima partita, si preparava a salutare e ringraziare tutti, «a partire da mia moglie, da mio figlio Tommaso e da quello che nascerà ad agosto, che del padre calciatore», ha sottolineato molto commosso, «potrà avere solo un ricordo fotografico».

La carriera

Alla soglia dei 37 anni e con una carriera iniziata a 17 in Serie A col Parma, Dessena spiega: «È difficile parlare dopo una retrocessione, ma smetto di giocare perché è arrivato il mio momento: l’obiettivo era di farlo in Sardegna dove, dopo 10 anni al Cagliari e quasi due a Olbia, mi sento a casa. Non è abbandonare la nave: penso di aver dato tanto anche all’Olbia, e parlo al singolare perché, per una volta in carriera, voglio essere egoista». Arrivato in Gallura nel gennaio del 2023, è stato l’uomo simbolo della salvezza dell’anno scorso. «Questa retrocessione mi segnerà per tutta la vita: capisco la rabbia dei tifosi, che rimarranno sempre nel mio cuore, e spero che l’Olbia torni presto nel calcio che conta. Quest’anno non ho dormito la notte per la situazione, ed è forse anche per questo, per le difficoltà in cui mi sono riscoperto fragile, che ho deciso di smettere di giocare». Che non significa lasciare il calcio, nel quale per lui si profila una nuova vita da allenatore. «Ho il patentino Uefa B: ricomincerò da zero con la stessa passione che ci ho messo da calciatore», conferma Dessena.

Il futuro della società

Del futuro dell’Olbia si saprà di più oggi, dopo la conferenza stampa alla quale parteciperanno i membri del consiglio direttivo Klaus Schwerdtfeger e Benno Räber e il presidente Guido Surace.

