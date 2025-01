L’amarezza di Nieddu: «La sanità si può salvare Ignorati i miei piani» 

Un po’ è la sua operazione-verità. Di sicuro, un esercizio postumo sull’eredità che Mario Nieddu, medico dentista, ha lasciato da titolare della Sanità nella prima Giunta Solinas. Quasi quattro anni di mandato, da marzo 2019 a novembre 2022. E un tanto così di amarezza ancora da smaltire.

A Bartolazzi, che addossa al centrodestra le colpe della sanità allo sfascio, ha voglia di dire qualcosa?

«A inizio legislatura gli ho fatto arrivare la mia disponibilità per un passaggio di consegne. Pensavo sarebbe stato utile. Ma s ono stato ignorato».

Lei che sanità ha lasciato?

«Ho fatto molto più di quanto approvato. Tanti provvedimenti non sono arrivati né in Giunta né in Consiglio».

Per esempio?

«Si fa un gran parlare di sanità territoriale, ma in Sardegna mancano da molti anni il Piano dei Servizi sanitari e quello dei Servizi alla persona. Io li ho lasciati pronti, ma nessuno li ha utilizzati».

Nemmeno il suo successore Doria?

«Nemmeno lui. Eppure erano stati condivisi con tutti gli stakeholder. Dagli ordini professionali ai sindacati».

Solinas non la sosteneva?

«Non avevamo un rapporto che ci consentisse di lavorare al meglio. Non avevo l'appoggio per galoppare».

Continui pure con la lista delle cose fatte.

«Preparai la Rete oncologica e quella diabetologica. Da assessore, ho bandito 200 concorsi per oltre 6mila assunzioni, in gran parte a tempo indeterminato. Centinaia sono state le procedure di stabilizzazione. Attivammo il 116 e il 117, le centrali operative per le prestazioni sanitarie non urgenti».

Finito?

«No. Recuperando cinque anni di paralisi, avevo bandito le sedi carenti della Medicina generale».

Coprendole tutte?

«Questo no, purtroppo la specialità non è più appetibile. Però la mia proposta, presentata in Conferenza Stato-Regioni, piacque anche a Zaia e alla Moratti».

Per fare cosa?

«Per contrattualizzare i medici di base come parasubordinati, permettendo loro di fare ambulatorio ma anche assistenza negli ospedali di comunità e nelle case di comunità».

Se mai vedranno la luce.

«C’è tempo sino al 2026».

Sulle liste d’attesa cosa fece?

«La Giunta Solinas non ha mai speso i 46 milioni che stanziai per l’abbattimento. Peraltro con la clausola che le risorse non spese venissero dirottate in prestazioni da erogare attraverso i privati convenzionati. Nel Piano regionale avevo inserito anche il percorso di tutela, con l'obbligo per le Asl di garantire le visite urgenti. È applicato solo da un anno».

La soluzione per i Pronto soccorso intasati ce l’ha?

«Va attivato il fast track, cioè il triage che indirizza i pazienti direttamente nei reparti».

Negli ospedali cosa bisogna fare?

«Spostare i ricoveri sociali, dei pazienti non acuti, nelle cliniche convenzionate e nelle Rsa. Certo, serve aumentare i tetti di spesa».

Il centrodestra che interesse aveva nel boicottarla e paralizzare la sanità?

«Forse non ero organico a certe logiche, anche di potere. Venivo considerato un corpo estraneo e per questo da espellere. E dopo che sono stato sostituito veniva male recuperare il mio lavoro. Politicamente non si sarebbe potuta giustificare la mia sostituzione».

È più amareggiato o indignato?

«Amareggiato. Eppure la Sardegna durante il mio mandato ha iniziato ad avere un peso anche nella Conferenza Stato-Regione con le nomine di sei sardi in organismi di primo livello, dalla Stem, la struttura di monitoraggio delle spese sanitarie, all’Agenzia del farmaco».

Insisto: Doria non ha approfittato dei suoi faldoni?

«Quando uno subentra in corsa, con l'ansia da prestazione non riesce a fare più di tanto. Avevo anche riportato da 700mila ore a 823mila la specialistica ambulatoriale. Riattivai la Commissione oncologica e quella per l’endometriosi. Idem la Consulta diabetologica. Istituimmo il primo tavolo sulle malattie neuromuscolari».

Il centrodestra ha perso le Regionali per colpa della sanità.

«Non è andata così. In Sardegna abbiamo pagato la lotta a livello nazionale tra Salvini e Meloni».

Avrebbe ricandidato Solinas anziché Truzzu?

«Non ho detto questo».

Cos’ha detto allora?

«Non importa, un’altra volta».

