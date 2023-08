L’amara Faradda di Campus 

«Ci sarà da lavorare moltissimo». Gian Vittorio Campus, sindaco di Sassari, vede a ritroso la Faradda di lunedì facendo luce sull’ultimo atto. «Finire alle 4 del mattino penalizza davvero tanto, soprattutto perché lo scioglimento del Voto è avvenuto dopo le 2, quando la città non riesce più a seguirti». La festa è andata molto bene, almeno in quanto a partecipazione. Esercenti felici, meno il sindaco. Eccessiva, secondo il primo cittadino, oltre sei ore, e da rivedere, la durata della Discesa dei Candelieri, iniziata in ritardo. «È sempre una festa del popolo – sintetizza Campus, alla sua ultima Discesa – una grandissima festa». Un mare di gente ha riempito ogni vuoto del corso. Ma la massa, o parte di essa, si è addensata nella tradizionale contestazione verso il sindaco e la sua giunta all’uscita da Palazzo di Città. «Trovo incomprensibile che il giorno in cui si scioglie il Voto all’Assunta si pensi di potermi offendere con insulti, fischi, parolacce. È un segno di inciviltà di cui non possiamo farci vanto».

La formula

Eppure nel 2019, a inizio mandato, il leader civico pareva depositario di una formula per far prevalere il sentimento religioso su quello profano. «Ma se c’è qualcuno che pensa di venire alla Festha Manna per poter sfogare la propria invidia e il proprio odio, gridandoti buffone e fascista, che spiritualità possiamo cercare?». Quanto abbia influito il fiume di birra, venduta lungo il percorso, non è chiaro. «La legge Bersani glielo consente. La polizia ha comunque elevato 36 verbali».

Investimenti

La speranza è che i soldi investiti a Sassari Vecchia dall’amministrazione diano prima o poi i loro frutti. Certo faceva impressione vedere il sindaco scendere affiancato da decine di poliziotti. «Non ho bisogno della scorta per girare in città». Fischi dunque immeritati, per Campus che, tornando indietro, non cambierebbe nulla. «Anche vent’anni fa mi contestavano, poi la città si è accorta di quello che le avevo lasciato e mi ha rieletto». Ora però per il sindaco è l’ultimo giro, il futuro appartiene ad altri, anche per far riscoprire la devozione. «Il senso della festa non è urlare ma baciare i piedi della Vergine Maria».

