«L’amante di Messina Denaro? Mafiosa, non favoreggiatrice» 

PALERMO. Si aggrava la situazione processuale di Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara legata sentimentalmente al boss Matteo Messina Denaro, arrestata dopo la cattura del capomafia. L’imputazione di favoreggiamento è stata modificata in associazione mafiosa. Laura Bonafede, figlia dello storico padrino di Campobello Leonardo, è cugina di Andrea Bonafede, il geometra che prestò l’identità al boss nell’ultima fase della latitanza. Per la Procura di Palermo la maestra era un pezzo fondamentale del meccanismo che per 30 anni ha protetto la latitanza di Messina Denaro. I due avrebbero vissuto insieme: «Eravamo una famiglia», le scriveva il capomafia in un pizzino.

