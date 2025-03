L’alveo del Rio Matzeu invaso di spazzatura 

Si chiama fiume, ma ormai è una discarica. Indignazione a Sestu per i tanti rifiuti gettati nell’alveo del rio Matzeu. Non è certo la prima volta; nel corso delle ultime pulizie del fiume erano stati raccolti quintali di rifiuti di ogni genere. E ora, complici le scarse precipitazioni, il problema è più evidente e in tanti chiedono controlli più frequenti. Tra le altre zone dove si verifica più spesso l’abbandono di rifiuti c’è la strada per il policlinico, dove ogni giorno si può ammirare una fila di sacchi neri.

