L’altro lato del maltempo: iI Poetto diventa il paradiso dei surfisti 

Mentre in città il maltempo porta disagi, strade allagate e giornate grigie, sulle coste si respira un’atmosfera diversa. I surfisti locali hanno approfittato delle mareggiate per vivere momenti di puro divertimento. Il Poetto, con le sue onde mosse dai venti di grecale e scirocco, si è trasformato in una palestra naturale per chi ama sfidare il mare, ribaltando la percezione comune del maltempo.

«Domenica c’era poco vento, ma il residuo ondoso dei giorni precedenti ha creato bellissime serie di onde», racconta Franco Guicciardi, 34 anni, istruttore di surf e fondatore della scuola Cagliari sea experience. Le condizioni sono state un sogno ad occhi aperti per chi pratica questo sport, come conferma Daniele Rossi, 33 anni, surfista e istruttore: «Sabato sono entrato in acqua verso le 7 e sono uscito alle 5 di sera, era spettacolare».

Il fascino delle onde

Nonostante le previsioni meteo che parlavano di onde alte 5 metri, i cavalieri dalle tavole cerate non si sono lasciati scoraggiare: «Le carte davano mareggiate maggiori, ma con un po’ di esperienza era prevedibile che fossero più basse» spiega Marco Pulisci, classe '88, preparatore atletico della Sardinia surf school con 25 anni di pratica alle spalle. Per loro, ogni perturbazione è un’occasione. «Molti non vanno a scuola o a lavoro per via delle allerte, non si possono svolgere molte attività, e noi ne approfittiamo per uscire, anche sui social mi definisco figlio della tempesta» continua.

Nonostante l’entusiasmo, i surfisti cagliaritani conoscono bene i rischi delle allerte meteo e mettono la sicurezza al primo posto. Guicciardi è chiaro con i suoi allievi: «Se si vedono fulmini in lontananza non si rischia. Ci tengo moltissimo che entrino in acqua col sorriso ed escano con un sorriso ancora più grande». Anche Rossi sottolinea l’importanza della prudenza: «Sabato i bollettini cantavano pioggia, e abbiamo deciso di non rischiare con i principianti, ma la domenica, con condizioni perfette, abbiamo fatto il pienone di lezioni».

La tecnologia aiuta: oggi le previsioni sono molto accurate e permettono di sfruttare ogni momento utile senza rischi. «Dieci anni fa, le previsioni erano affidabili anche con quattro giorni di anticipo, oggi è meglio controllare a ridosso, entro le 12 ore» spiega Pulisci.

Il Poetto, con il suo mare piatto e i forti venti, non è stato solo luogo di divertimento per i surfisti locali. È diventato il simbolo di come il maltempo possa essere vissuto con uno spirito diverso. «Basta prendere la tavola e la muta e si esce a divertirsi», conclude Rossi, «è una passione grande per lo sport e per la natura in tutte le sue forme».

RIPRODUZIONE RISERVATA