L’altro derby è di Musetti 

LONDRA. L’Italia è ancora protagonista con un derby a Wimbledon, dopo la grande serata di mercoledì con un Sinner-Berrettini da record (di ascolti): Lorenzo Musetti ha dovuto faticare cinque set per avere la meglio su Luciano Darderi. Il carrarino vince il primo 6-4, poi cede i successivi due (4-6 6-7), e sprinta con un doppio 6-4 che lo porta al terzo turno oggi contro l'argentino Francisco Comesana. A proposito di sudamericani, il cileno Alejandro Tabilo mette fine al secondo turno alla corsa di Flavio Cobolli, sconfitto in cinque set con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 4-6 6-4 in quasi quattro ore di gioco. Tabilo (n. 19 Atp) si era portato in vantaggio di due set, ha subito la rimonta dell'italiano. In vantaggio di un break nel quinto set, Cobolli ha dovuto però incassare il contro break per poi cedere nell'ultimo game il servizio con un doppio fallo fatale. Va al terzo turno anche Novak Djokovic, che dopo aver fugato i dubbi sulla ripresa dall'operazione al ginocchio al primo turno nel secondo supera l'inglese Jacob Fearnley cedendo un set (6-3, 6-4, 5-7, 7-5). Rocambolesco (e drammatico) finale del match tra iol n. 7 Hubert Hurkacz e il 21enne francese Arthur Fils: il polacco si è dovuto arrendere a una distorsione al ginocchio, ritirandosi sul match point per il rivale.

Terzo turno

Quattro rappresentanti italiani in campo oggi. Oltre a Musetti, ci sarà Fabio Fognini che affronterà l’altro veterano Roberto Bautista Agut. In chiusura di programma, Jannik Sinner sarà sfidato dal serbo Miomir Kecmanovic, 52 Atp. In campo femminile, sempre nei sedicesimi, Jasmine Paolini, numero 7, è attesa dalla canadese Bianca Andrescu (176).

