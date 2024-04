L’altro “derby” di Madrid 

Sorride l'Italtennis a Madrid con Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego che avanzano nel Masters 1000 spagnolo raggiungendo al secondo turno Lorenzo Musetti e la rivelazione Darderi. E per Sonego ora ci sarà il derby con Jannik Sinner, testa di serie n.1 del torneo. Esordio piuttosto convincente per il tennista torinese, n. 52 Atp, ha battuto per 6-2 7-5, in un'ora e 23 minuti di gioco, il francese Richard Gasquet, n. 116 del ranking. Domani sfiderà Sinner: quattro i precedenti (mai sulla terra) tra i due tennisti azzurri, tutti vinti dall'altoatesino, peraltro imbattuto nei derby.

Sfida terribile

Matteo Arnaldi ha sconfitto 6-4 6-1 Christopher O'Connell e per la terza volta in carriera si troverà di fronte Daniil Medvedev. Il moscovita l'ha battuto due volte su due, a Dubai e in Canada, ma si sono sempre affrontati sul duro. Avanza anche Flavio Cobolli che ha superato in rimonta Alejandro Tabilo, 5-7 6-4 6-4 e festeggia la seconda vittoria in carriera in un Masters 1000. Al secondo turno del Mutua Madrid Open Cobolli, numero 64 del mondo, affronterà un altro cileno, Nicolas Jarry, numero 23.

Le ragazze

Esce invece di scena al secondo turno del torneo femminile, Sara Errani che ha ceduto 6-3 6-2, in poco più di un'ora e un quarto di partita, alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.14 del ranking ed 11 del seeding. Sono due le azzurre rimaste in corsa al secondo turno: Lucia Bronzetti, n.46 Wa, che oggi sfida la kazaka Elena Rybakina, n. 4 del ranking e del seeding, la tennista più vincente di questo 2024 e Jasmine Paolini che debutta al secondo turno contro Victoria Jimenez Kasintseva di Andorra.

Riecco Nadal

Dura poco più di un'ora l'atteso esordio di Rafa Nadal al Manolo Santana Stadium, teatro del 6-1 6-0 con cui il maiorchino ha asfaltato il sedicenne statunitense Darwin Blanch sotto gli occhi dei alcuni gicoatori del suo amato Real Madrid. Un match senza storia, interessante soltanto per il fatto che ogni match dello spagnolo potrebbe essere l'ultimo di una leggendaria carriera. Una sfida tra giocatori di epoche differenti: da una parte i quasi 38 anni di Rafa, dall'altra i 16 dell'americano. Quando Darwin veniva alla luce a Boca Raton il 28 settembre 2007, lo spagnolo aveva già in bacheca 3 tornei del Roland Garros e si stava avvicinando a grandi passi alla vetta del ranking mondiale. Nadal ora è atteso dalla rivincita contro l'australiano Alex De Minaur, che l’ha battuto una settimana fa a Barcellona.

