L’Altra rassegna oggi e domani a Pirri 

Proseguono gli appuntamenti de L’Altra rassegna 2025: stagione di teatro contemporaneo, diretta dal Teatro dallarmadio e di scena a Casa Saddi, in via Enrico Toti 24 a Pirri. Stasera alle 20, i padroni di casa del Teatro dallarmadio porteranno in scena “La cicala e la formica, la vera storia”. Operina musicale in cinque canzoni con Fabio Marceddu e Antonello Murgia.

La serata proseguiraà, alle 20.15, con lo spettacolo concerto “Quanto mi costa la felicità” di e con Matteo Sau. Dieci racconti, dieci microstorie accomunate dalla ricerca della felicità, dalla consapevolezza che questa ricerca non è mai regolare, non ha un inizio e una fine, ma è un camminare, o correre, attraverso la quotidianità.

Protagoniste della serata di domani saranno, invece, Consuelo Melis e Sara Sossich, dirette da Le Lucide, con “L'amore ...Eh?!” che andrà in scena alle 18 e alle 21. Di ritorno dal funerale dei genitori, due sorelle, Consuelo e Sara, discutono sull’eredità. La volontà dei defunti eØ di lasciare il patrimonio a chi, tra le tre figlie, convolerà a nozze per prima. Il matrimonio annunciato della terza sorella, Simona, rischierebbe di lasciarle a bocca asciutta. Le due complici, si ingegnano per evitare di vedere la loro fortuna dissolversi in un lampo. Una notizia dell’ultimo momento sembra aver risolto il loro problema, ma eè solo l’inizio dei guai. A colpi di battute e gag comiche, si rinfacciano la loro assoluta incomprensione del maschio moderno, della vita di coppia, del sesso, e divagano sul significato dell’amore, il sentimento piuù studiato e analizzato da secoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA