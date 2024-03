L’altra ragazza a Giulia: «Sàlvati da lui» 

Milano. Le «bugie e gli inganni» di Alessandro Impagnatiello, che il 27 maggio ha ucciso con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi, davanti alla Corte d'assise di Milano. A ripercorrere mesi di menzogne è la ragazza italo-inglese con cui aveva una relazione parallela. La 23enne ha raccontato la loro storia fino all'incontro con Giulia, il giorno del delitto, per confrontarsi sulle bugie di lui.

Il messaggio

«Ti prego salvati appena puoi. Ora voglio e devo salvare te e il tuo bimbo», aveva scritto a Tramontano poche ore prima di vedersi. Anche lei aspettava un figlio dal 30enne e aveva scelto di abortire. Lei che quel 27 maggio, quando Giulia era già morta in casa a Senago, decise di non aprirgli e forse così si salvò. «Volevo aiutare Giulia - ha spiegato tra le lacrime - farle capire cosa stava succedendo».

Il video in aula

Sussulta l’aula quando è proiettato un video girato il 20 maggio, una settimana prima dell'omicidio, quando l'uomo era a cena con la 23enne per il compleanno di lei. «A settembre mi auguro di essere ufficialmente fidanzato con lei», diceva guardando la ragazza con tono scherzoso. A Giulia, quella sera, aveva detto di essere a una grigliata. «Per venire al tuo compleanno mi ha fatto ricevere i mobili per la cameretta del bambino da sola», diceva la 29enne in un audio inviato all'altra.

Il falso test del Dna

La 23enne ha parlato di quel falso test del Dna che lui le aveva mostrato per convincerla che il piccolo Thiago, che Giulia Tramontano portava in grembo, non era suo. «Quando sono andata in viaggio a maggio, lui mi ha prestato il suo tablet e lì ho trovato il file del test del Dna», ha spiegato: «Ho visto la cronologia delle ricerche e ho trovato le immagini usate per creare il documento». Poi, la decisione di non dirgli niente così da raccogliere altre prove e non permettergli di continuare a mentirle.

