L’altolà di Schlein: «No alle riforme che spaccano l’Italia» 

Calabria, Sicilia, infine la Sardegna: Elly Schlein ritorna oggi nell’Isola per completare una sorta di viaggio nei ritardi storici del Mezzogiorno italiano. «Ci sono carenze infrastrutturali enormi», dice la segretaria del Pd, «cantieri per strade e ferrovie bloccati da anni. E il governo Meloni, nella manovra, investe solo sul ponte di Messina».

Sta per essere approvata la legge sull’autonomia differenziata: teme anche lei che possa aumentare le disuguaglianze tra territori?

«Più che un timore, è una certezza. È una riforma fatta senza metterci un euro: può solo fotografare e accentuare le disparità. Dietro il nome tecnico dell’autonomia c’è l’idea secessionista della Lega, che alla fine è la legge del più forte».

Il principio di insularità può essere un antidoto?

«Senza dubbio. Il Pd è mobilitato sulle politiche insulari e i nostri candidati alle Europee le porteranno a Bruxelles. La battaglia per la continuità territoriale, che non ha fatto la Giunta regionale precedente, va condotta anzitutto lì».

La sanità pubblica sta saltando. Come rimediare?

«Sono la prima firmataria di una proposta di legge, alla Camera, che prevede di aumentare negli anni le risorse per la sanità pubblica fino al 7,5% del Pil nazionale, che è la media europea; e di sbloccare le assunzioni. I reparti si stanno svuotando per le condizioni di lavoro insostenibili: 21mila medici sono andati all’estero, molti nel privato. Inoltre indichiamo altre tre priorità: anziani non autosufficienti, disabilità, salute mentale».

Per il lavoro, invece, insistete sul salario minimo?

«Sì, l’Ue ha già approvato una direttiva, ora deve fare la sua parte l’Italia, unico Paese europeo in cui i salari reali, dal 1990, sono addirittura diminuiti. Chiediamo di rafforzare la contrattazione collettiva, spazzare via i contratti pirata, considerare sfruttamento il lavoro pagato meno di 9 euro all’ora. Ma non è l’unica proposta sul tema: col Pse vogliamo abolire gli stage gratuiti, ormai l’unica via di accesso al lavoro per i giovani, che poi restano per sempre precari».

Come si possono aiutare i giovani?

«Serve un investimento massiccio nella scuola pubblica, prima grande leva di emancipazione sociale. Non accetto un Paese in cui il tuo destino è scritto nel luogo e nella famiglia in cui nasci. Bisogna pagare meglio i docenti, i meno pagati in Europa. Ma l’investimento deve partire dagli asili nido: perché chi li frequenta ha un migliore apprendimento, e sono un volano per l’occupazione femminile».

Dopo la vittoria in Sardegna e gli inciampi successivi, com’è lo stato di salute del Campo largo?

«Noi continuiamo a essere testardamente unitari, perché sappiamo che, per quanto stia crescendo il Pd, non siamo autosufficienti. E se mettiamo al centro le questioni sociali, salariali, l’impresa, il lavoro di qualità, la questione climatica, si può costruire un programma condiviso. L’8 e il 9 giugno si vota anche in 3.700 Comuni: in oltre 20 capoluoghi, sui 27 alle urne, l’alleanza c’è. Anche nelle città sarde»

Come valuta le prime mosse della Giunta Todde?

«Siamo molto fiduciosi. Sono partiti con grande dinamismo, hanno già affrontato parecchie questioni delicate».

Tra i primi atti, la moratoria contro l’eolico selvaggio. Come si può conciliare la transizione energetica con la tutela del paesaggio?

«Con la programmazione regionale, che è mancata durante il governo della destra esponendo tanti terreni agricoli alla speculazione. Sono una fervida sostenitrice dell’energia rinnovabile, come motore di sviluppo di nuova impresa e lavoro di qualità, ma serve la programmazione e il coinvolgimento delle comunità locali, per stabilire bene il dove e il come. E soprattutto per garantire che i benefici della transizione energetica vengano redistribuiti nei territori. L’obiettivo è ridurre le bollette e ridurre le emissioni: so che è la direzione su cui sta lavorando anche la Giunta Todde».

Cosa si attende dalla nuova Europa?

«Vogliamo un’Unione pienamente federale, in cui si superi l’unanimità e il diritto di veto su alcune materie come il fisco e la politica estera. Sul primo aspetto, auspichiamo l’Europa degli interessi comuni, non quella dei paradisi fiscali: con lavoratori e imprese tassati oltre il 40%, non è pensabile che le multinazionali possano approfittare delle differenze normative tra i 27 Paesi per pagare imposte ridicole».

Sulla politica estera, invece, non crede che la voce dell’Ue finora sia stata troppo debole?

«È vero. L’Ue deve agire con più forza per costruire percorsi di pace in Medio Oriente e in Ucraina. L’ecatombe a Rafah dev’essere fermata, così come devono essere liberati gli ostaggi israeliani: nel giorno in cui Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato palestinese, noi chiediamo il riconoscimento anche da parte dell’Italia e dell’Ue. Crediamo nella formula “due popoli, due Stati”: uno esiste già e ha diritto di vivere in pace e sicurezza, ma lo stesso diritto spetta anche all’altro Stato, mai riconosciuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA