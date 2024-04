L’altolà di Regione e prefetto 

Ieri al vertice convocato dal prefetto sulla crisi dell’Antica Fornace Villa di Chiesa di Bolotana ha partecipato anche il neo assessore regionale all’Industria Emanuele Cani. Al centro del confronto l’azienda che da circa 25 anni produce anelli in gomma. Presenti l’amministratore della Provincia, il sindaco di Bolotana, Cgil, Cisl e Uil, il direttore di Confindustria Sardegna centrale, il presidente del Consorzio industriale, l’amministratore delegato della società, Usvaldo Paris, e il direttore dello stabilimento Antonio Busi. È emersa la preoccupazione di istituzioni e dipendenti per il prolungamento della cassa integrazione e la mancata conversione dei contratti di apprendistato in lavoro a tempo indeterminato. È stata posta la carenza di comunicazione tra sindacato e impresa. Cani ha auspicato un dialogo da parte dell’azienda, annunciando la convocazione di incontri tra istituzioni, impresa e territorio. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha chiesto conto dei fondi pubblici, 37 milioni di euro, concessi anche per incrementare i posti di lavoro in vista dell’ampliamento dell’offerta commerciale.

«Spero che le rassicurazioni fornite dell’azienda siano formalizzate al più presto verso la Prefettura e la Regione e che gli impegni assunti in favore dei lavoratori siano concretamente rispettati», ha detto Dionisi.

