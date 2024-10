L’altolà del Consiglio: «Nessuna area idonea nel territorio di Alghero» 

«Nel territorio comunale di Alghero non ci sono aree idonee per l’installazione di parchi eolici né a terra né a mare». Il consiglio comunale della città catalana ha ribadito con decisione la necessità di continuare a contrastare ogni forma di speculazione energetica, sottolineando ancora una volta l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione delle comunità quando si tratta di prendere decisioni che riguardano il territorio. Al termine di una seduta fiume, convocata con un unico ordine del giorno, sono stati 14 i voti dell’assise, espressi all’unanimità dai presenti. La minoranza, fra cui i consiglieri Marco Tedde (FI) e Michele Pais(Lega), hanno scelto di uscire dall'aula e non condividere il documento definito «poco chiaro».

Il dibattito

La maggioranza unita con il voto favorevole del consigliere dell’opposizione, Alessandro Cocco (FdI), hanno dato il via libera all'atto di risoluzione per affermare che sul territorio comunale non esistono nella sostanza aree idonee dove far nascere grandi impianti per la produzione di energie da Fer-Fonti energetiche rinnovabili. «Un atto che, in qualità di primo cittadino, mi impegna a improntare l’azione politica e amministrativa all’adesione e al rispetto dei principi e delle direttive europee, nazionali e regionali in materia di energie rinnovabili, – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto – quindi a continuare con determinazione nell’azione di coinvolgimento costante nei confronti della cittadinanza sui temi della produzione di energia da fonti green, contrastando tutte le forme possibili di speculazione legata alla realizzazione di nuovi pale eoliche, sostenendo invece le misure di incentivazione previste dalla Regione in materia di produzione per l’autoconsumo, con particolare attenzione alla nascita di Comunità Energetiche nel comune di Alghero».

Il patto dei sindaci

Un passo avanti nel percorso di adesione della città al “Patto dei Sindaci”. «Un altro tassello verso l’iter per la redazione del Piano di Azione per l’energia sostenibile e il Clima del Comune, - aggiunge Roberto Corbia, assessore alla Mobilità sostenibile, «con l’obiettivo di valutare, nell’ottica più complessiva di un quadro di riduzione delle emissioni Co2, possibili istanze da proporre a Cagliari, in termini di installazione di impianti da Fer, anche oltre quanto consentito dal Decreto legge 45». L’amministrazione Cacciotto aveva avviato la discussione sul tema in occasione delle ultime commissioni competenti, durante le quali il consiglio e la cittadinanza sono stati informati in merito ai progetti che insistono sul territorio, ovvero tre progetti per la produzione di energia da fonte eolico attraverso l’installazione di impianti offshore, in particolare sul “progetto parco eolico flottante Mistral”, il più avanzato da un punto di vista dell’iter autorizzativo. Nell’agosto scorso l'ente, con delibera del consiglio e in forma congiunta con i Comuni di Bosa, Putifigari, Ittiri, Magomadas e Tresnuraghes, all’unanimità, ha deciso di sottoporre al Ministero la richiesta di indizione dell'inchiesta pubblica in relazione al procedimento di Via sul progetto "Mistral".

