L’altolà dei sindacati: «Aeroporti, un errore la cessione a F2i» 

Tutti contro. Ora anche i sindacati confederali chiedono di fermare la privatizzazione dello scalo di Cagliari e la fusione degli scali del Nord Sardegna, operazione che consegnerebbe i tre aeroporti dell’Isola nelle mani del fondo d’investimento F2i. Eppure il primo passo verso il monopolio dei cieli sardi potrebbe concretizzarsi già oggi: la Giunta della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano – proprietaria della Sogaer – si riunirà per deliberare sull’integrazione degli scali.

La novità

Un’ipotesi che ha ieri ha incassato l’ennesimo altolà, dopo quelli di Regione, Enac, Anac, Confcommercio e Confesercenti. Cgil, Cisl e Uil alzano le barricate: «Il diritto alla mobilità dei cittadini sardi, la gestione efficiente della continuità territoriale, il carattere strategico del trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali sono questioni di importanza fondamentale per l’economia e la società della Sardegna e non si può pensare di affidare un settore decisivo per il futuro alla sola logica del mercato e a un destino di pura e semplice privatizzazione». I sindacati sottolineano anche che «questa strada vorrebbe dire privilegiare le ragioni del profitto rispetto all’interesse generale e alla pressante esigenza di trasporti e collegamenti aerei frequenti, convenienti, disponibili». Il caso di Alghero è un esempio lampante: Ryanair potrebbe abbandonare da novembre la Riviera del Corallo e tutti possono immaginare le ripercussioni dell’addio sul tessuto economico del territorio.

La mano pubblica

Secondo i segretari confederali Fausto Durante, Gavino Carta e Francesca Ticca il timone deve rimanere in mani pubbliche: «Questa esigenza è sempre più evidente, come dimostrano le crescenti difficoltà per i cittadini di esercitare senza penalizzazioni il proprio diritto a viaggiare in aereo alle medesime condizioni del resto del Paese».

Dunque la Regione deve «mantenere peso e centralità nella definizione delle politiche del trasporto aereo, nella gestione delle infrastrutture, nei rapporti con compagnie e vettori. La presenza pubblica e un ruolo attivo di coordinamento, indirizzo e controllo delle politiche del trasporto aereo restano la principale garanzia sul prevalere dell’interesse generale e del diritto della cittadinanza a una mobilità aerea all’insegna di qualità ed efficienza».

I segnali

Intanto la partita a scacchi di F2i va avanti. Ieri la presidenza di Geasar ha convocato un’assemblea straordinaria degli azionisti per l’11 ottobre. Quando, secondo i piani del fondo, la fusione degli scali del nord Sardegna dovrebbe essere già conclusa. All’ordine del giorno ci sarà la modifica dell’articolo 15 dello statuto: la comunicazione non specifica quali cambiamenti ci sono all’orizzonte, ma potrebbe trattarsi della possibilità di richiedere la convocazione di un’assemblea societaria anche con una quota azionaria inferiore al 20%. Condizione che riguarda la Regione: se la fusione dovesse realizzarsi la sua partecipazione scenderebbe al 3%.

Ma la novità, se confermata in questi termini, non darebbe effettive garanzie di controllo sulle politiche aeroportuali. Non a caso l’assessorato ai Trasporti va avanti: nelle prossime ore potrebbe essere avviata in tribunale l’impugnazione degli atti di fusione.

