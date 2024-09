L’altolà da Quartu: «Fermiamo le pale e il Tyrrhenian link»  

Un no deciso contro il progetto Tyrrhenian Link e contro la speculazione energetica. Lo hanno ribadito ancora una volta ieri a Casa Olla a Quartu, i Comitati No Tyrrhenian Link di Quartu e Selargius che hanno organizzato un convegno dal tema “Transazione o speculazione” assieme ad Antonio Fronteddu, esperto di sostenibilità, Luisella Lacu del Gruppo di intervento giuridico, Susanna Lavazza del comitato No speculazione energetica di Carloforte. E ancora Domenico Scanu dell’Isde, medici per l’ambiente, Graziano Bullegas di Italia Nostra e l’esperto di energia Antonio Muscas. Con loro l’avvocata Giulia Lai del Comitato No Tyrrhenian Link di Quartu, con la coordinatrice Maria Paola Murgia e Rita Corda di quello di Selargius.

I temi

«Abbiamo organizzato questo incontro per due motivi», precisa Giulia Lai, «per portare l’attenzione sulla speculazione energetica e per ribadire che a Quartu non c’è stato un dibattito pubblico. Oggi che si sta parlando di individuazione di aree idonee, l’amministrazione non può tenerci fuori». Concetto ribadito anche da Rita Corda, «il nostro obiettivo è bloccare il Tyrrhenian Link e purtroppo a Quartu non abbiamo interlocutori».

Domenico Scanu dell’Isde ha sottolineato come le pale eoliche generino diverse criticitià per quanto riguarda la salute e l’ambiente: «Ad esempio il problema del rumore all’interno di uno scenario abitativo. Basti pensare a quello che già si è visto negli allevamenti per quanto riguarda la riduzione della produzione del latte e quello dei campi elettromagnetici generati». Da Carloforte è arrivata Susanna Lavazza: «Quello che mi preme è parlare degli impianti eolici off shore. Il problema più grande è che in Italia non c’è un piano delle aree marittime, potrebbero mettere pale ovunque e a qualunque distanza. Bisogna fare questo piano quanto prima».

L’adesione

Nell’antica casa campidanese al centro di Quartu sono arrivate tantissime persone che si sono fermate anche al banchetto allestito sia per firmare per la legge Pratobello, sia per la richiesta di un consiglio comunale aperto, «per cui abbiamo già raccolto 500 firme» precisa Lai. Applaudito l’intervento di Luisella Lacu: «Noi ci siamo già espressi con una petizione ad aprile 2024 in cui abbiamo parlato di speculazione vera e propria e fatto una proposta: chiediamo che ci sia una moratoria a livello nazionale per dichiarare la sospensione di tutti i progetti e che si riveda tutto». La transizione, dice Fronteddu, «avrebbe dovuto portare a un grande coinvolgimento della popolazione, che invece non è stata sufficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA