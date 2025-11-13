L’altalena nel cimitero gentile 

Bambini che regalano libri ai coetanei e un'altalena per cullare il ricordo con leggerezza. Il primo cimitero gentile d'Italia ha celebrato, ieri, la Giornata mondiale della gentilezza con l'installazione di un'altalena e la distribuzione di quaranta libri donati dagli alunni del Primo circolo didattico ai bambini presenti all'evento, organizzato dalla società che gestisce i servizi cimiteriali Asco che, un anno fa, ha aderito al Movimento della gentilezza. «L’idea di installare l’altalena della gentilezza, nata dall'immagine quotidiana di bambini che qui giocano tra i viali e le tombe, ha il valore simbolico di offrire ai piccoli un luogo che non infonda timore ma che sappia accoglierli con dolcezza e rispetto, in cui possano comprendere che la morte non toglie l'amore ma lo trasforma e che il ricordo possa convivere anche con il sorriso», ha detto la direttrice dell'Asco, Caterina Sotgia. Dalla firma del protocollo d'intesa che lo ha consacrato gentile, Su Lizzu è stato trasformato, con il coinvolgimento di scuole e associazioni, in un luogo sempre più accessibile: tra le iniziative, è a disposizione una piccola macchina elettrica per accompagnare le persone con disabilità a visitare i cari defunti. (t.c.)

