L’alta tecnologia dopo il carbone 

Dall’estrazione del carbone all’innovazione fisica più avanzata: succede nell’ex miniera di Seruci, a Gonnesa, dove arriverà la società A Meras Annos, una start up innovativa nata nel 2022. Aprirà un centro dove un tempo si addestravano i futuri minatori del Sulcis con gallerie artificiali e produrrà isotopi stabili da utilizzare nel campo della diagnostica medica e della farmacia.

Il progetto

Si tratta di un progetto da 27 milioni euro, con partner e investitori del settore. Il primo passo verso questa nuova vita dell’area mineraria c’è stato martedì sera a Gonnesa: il Consiglio comunale ha, infatti, dato il via libera all’unanimità alla vendita dei due fabbricati di Seruci (un capannone e la struttura per l’addestramento dei minatori) e quasi due ettari di terreno per 300 mila euro. «Da subito abbiamo creduto nelle potenzialità del progetto Aria e di quello di A Meras Annos per la produzione di isotopi stabili – ha detto il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – che, insieme all’Einstein Telescope, potrebbero fare della Sardegna un polo scientifico internazionale. Siamo contenti di poter contribuire con l’alienazione degli stabili comunali che diventeranno la sede fisica di questo progetto».

I dettagli

Al Consiglio comunale hanno partecipato anche gli amministratori di A Meras Annos che hanno illustrato il piano e risposto alle domande. La società può già contare su una trentina di dipendenti che lavorano all’infrastrutturazione del progetto Aria, punta di diamante tra i percorsi di riconversione della miniera Carbosulcis. «Il progetto si compone di due fasi – ha detto Antonio Martini, amministratore della start up – prima la costruzione di un impianto di produzione del monossido di carbonio che, attraverso un tubo di 500 metri, arriverà fino all’impianto di distillazione criogenica da installare in un pozzo di Seruci. Gli isotopi commerciali hanno un mercato stimato in un miliardo di euro che si prevede in grande crescita nel prossimo decennio».

Durante il Consiglio non sono mancate le domande, in particolare sul pericolo radioattività. Quesiti posti da Giancarlo Ballisai, del Comitato Nuraxino a difesa dell’Ambiente, e Antonello Casu, consigliere di minoranza. «Nell’aria che respiriamo c’è l’un per cento di argon – ha detto Cristian Galbiati, professore di Fisica dell’Università di Princeton e founder della società – l’argon estratto in Colorado e destinato al nostro progetto è mille volte meno radioattivo di quello presente nell’atmosfera. Quindi mi sento di rassicurare tutta la comunità di Nuraxi Figus e Gonnesa, non c’è nessun rischio radioattività». Il Consiglio comunale di Gonnesa ha approvato all’unanimità la vendita degli immobili: gli edifici un tempo a servizio della miniera e saranno ristrutturati e riadattati. Riprenderanno vita per un’impresa innovativa, a base di fisica e tecnologia, con l’obiettivo di creare una filiera di trasformazione.

