L’Alta Gallura bussa alle porte del Cipnes: area produttiva unica 

Fuori dalla Zona Economica Speciale, fuori dagli investimenti del Pnrr e fuori dal polo universitario. La Zona industriale dell’Alta Gallura è tagliata fuori da tutti i più importanti piani di sviluppo e dai progetti che in questi anni hanno fatto crescere l’area industriale amministrata dal Cipnes a Olbia. Con la riapertura del discorso della Provincia della Gallura sul tavolo c’è di nuovo il tema di un unico consorzio industriale provinciale. Detto in altre parole, l’ampliamento della competenza territoriale del Cipnes alla ex Zir di Tempio. Il Comune di Calangianus è pronto a reiterare l’istanza (che attende ancora una risposta dalla Regione) di adesione al Consorzio industriale del Nord Est (del quale fanno parte oltre a Olbia, Monti e Buddusò). Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha dato il via libera alla riapertura dell’iter di adesione. Anche altri amministratori comunali dell’Alta Gallura sono interessati a un confronto sul tema di un consorzio industriale unico. L’amministratore straordinario della Provincia gallurese, Rino Piccinnu, spiega: «È un tema da affrontare, perché il Distretto del Sughero è una delle realtà industriali del nostro territorio. Ci sono le condizioni per affrontare un discorso che dia uno strumento efficace di crescita anche per l’Alta Gallura. Però con una premessa, non è più il tempo dei carrozzoni. Il Cipnes è un ente che ha operato con grandissima efficienza, senza sprechi o logiche di altre epoche. Parlo dei sostegni erogati a chi non riesce a stare sul mercato. Una forma di governo unico delle aree industriali della Gallura può nascere solo sul presupposto della efficienza, quella che è nella storia del Cipnes».