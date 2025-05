L’alta formazione sbarca in miniera 

L’alta professionalizzazione certificata nel campo dell’animazione cinematografica sbarca nella Fabbrica del cinema di Carbonia. Ha preso avvio ieri mattina il primo corso per “Storyboard Pro” all’interno del più ampio progetto “NAS – New Animation in Sardegna”, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dalla Regione.

La formazione

Il corso, a cui sono iscritti 14 ragazzi provenienti da diverse parti della Sardegna e uno dalla Puglia, permetterà di formare nuovi professionisti dell’animazione cinematografica che si dedicheranno alla trasformazione dei testi scritti in una serie di illustrazioni. Grandi aspettative tra i partecipanti, come nel caso di Emanuele Loddo, 26 anni di Portoscuso, con alle spalle studi in produzione multimediale: «Sono molto contento di partecipare, non potevo farmi scappare un’occasione del genere». Il progetto nasce dalla volontà di potenziare la filiera dell’animazione e dell’audiovisivo in Sardegna, valorizzando il talento locale e creando nuove opportunità professionali. Su questo non ha dubbi l’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas: «È necessario investire nelle nuove professioni del cinema e farlo nei territori, anche periferici, che hanno già la vocazione e le strutture per farlo». Grande soddisfazione anche dalla Sardegna Film Commission come afferma il direttore Matteo Frate: «Il progetto Nas (New Animation in Sardegna) – spiega – nasce dalla consapevolezza che il comparto animation rappresenta una delle frontiere più dinamiche dell’industria creativa, e per questo abbiamo voluto investire in una formazione d’eccellenza, in collaborazione con partner internazionali di spessore».

Il percorso

Il percorso formativo sarà, infatti, centrato sul software professionale Storyboard Pro della società canadese Toon Boom Animation Inc., leader mondiale nel settore e con la quale è in corso una collaborazione. Canadese sarà anche la docente, Karine Charlebois, storyboard artist, regista e fumettista con quasi trent’anni di esperienza e che ha partecipato alla realizzazione di lavori come My Little Pony – L’amicizia è magica, L’Ispettore Gadget e i fumetti di Gargoyles. Questo progetto si inserisce in un percorso avviato da diversi anni dalla Società Umanitaria come sostiene il direttore regionale Paolo Serra: «Siamo felici di poter proseguire la collaborazione con la Sardegna Film Commission. In un territorio in crisi come il nostro, alta formazione vuol dire offrire possibilità di crescita professionale e trattenere le giovani generazioni».

