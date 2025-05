L’Alma si veste di novità in sei sale 

Un nuovo allestimento permanente dedicato all’artista di casa Albino Manca. Riapre al pubblico dopo un importante intervento di riprogettazione museografica il museo Alma di Tertenia. L'inaugurazione del nuovo percorso espositivo nel museo civico di arte contemporanea Albino Manca si terrà domani alle 11. Articolato in sei sale tematiche distribuite su due piani, il nuovo spazio offre una lettura approfondita della vicenda biografica e artistica di Manca, attivo tra Italia e America, dai primi anni di formazione in Sardegna e Roma, fino al successo ottenuto negli Stati Uniti, dove realizzò alcuni tra i più noti monumenti pubblici, come la Diving Eagle dell’East Coast Memorial di New York.

L’allestimento

Il progetto scientifico è stato curato dalla storica dell'arte Antonella Camarda, affiancata dall’architetto Alessandro Floris per la progettazione dell’allestimento. «La prima sala introduce il visitatore alla figura di Albino Manca attraverso una narrazione bio-iconografica che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita - spiega la curatrice - dall’infanzia a Tertenia alla formazione a Roma, dalle prime commissioni pubbliche all’emigrazione negli Stati Uniti, dove l’artista si afferma nel contesto culturale del New Deal. Una grande timeline illustrata e materiali d’archivio restituiscono il ritratto di un artista diviso tra due mondi e due culture». In mostra anche gli strumenti da scultore appartenuti a Manca, esposti per sottolineare il legame tra pensiero e prassi manuale, tra idea e materia.

L’aquila in bronzo

«La seconda sala è interamente dedicata alla Diving Eagle, la scultura più celebre di Albino Manca, simbolo della sua affermazione negli Stati Uniti. Collocata nel cuore del Battery Park di New York, l’opera è parte dell’East Coast Memorial, dedicato ai soldati americani caduti nell’Atlantico durante la Seconda Guerra mondiale» prosegue Camarda. L’aquila in bronzo, che plana sul mare stringendo una corona d’alloro. L’opera fu inaugurata nel 1963 dal Presidente John F. Kennedy e valse a Manca, nel 1972, la prestigiosa Henry Hering Memorial Medal della National Sculpture Society. La sala tre esplora i linguaggi più intimi e versatili della produzione di Albino Manca, svelando aspetti meno noti ma fondamentali del suo percorso creativo. La quarta sala è dedicata allo studio del corpo umano, centrale nella formazione accademica di Albino Manca e nella sua produzione scultorea. Il percorso prosegue con la sala dedicata all’opera animalier, genere che l’artista abbraccia a partire dagli anni Trenta e che coltiverà per tutta la vita.

Le opere

Le sue sculture raffigurano animali esotici e domestici – gazzelle, tigri, gru – combinando osservazione naturalistica e stilizzazione déco.L’opera Gazzella e fico d’India (1936), premiata alla Mostra Sindacale del Lazio, rappresenta l’esito più raffinato di questa poetica, capace di coniugare eleganza e decorazione. Il museo si conclude con la sezione dedicata al genere del ritratto, uno dei preferiti da Albino Manca, in cui l’artista unisce rigore accademico e sensibilità psicologica.«La riapertura del Museo ALMA - afferma il sindaco Giulio Murgia - rappresenta un passo importante per tutta la comunità di Tertenia. Non solo restituiamo al pubblico un luogo della memoria e dell’identità locale, ma rilanciamo un presidio culturale capace di generare nuove opportunità per il territorio, tra educazione, turismo e valorizzazione del patrimonio». L'assessore alla Cultura Angelo Murgia aggiunge: «Il supporto del Fondo Cultura 2021 del Ministero Italiano della Cultura ci ha permesso di raggiungere questo primo importante traguardo. Ora ci impegneremo per rendere il museo sempre più completo, accessibile e inclusivo».

