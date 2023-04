L’allungo della Masnata Chimici 

La Masnata Chimici allunga in classifica nella nona giornata di ritorno del girone A dell’Over 55, complice il turno di riposo osservato dalla Cooper Band. Cade invece a sorpresa il Real Cagliari. Nel girone B rallenta la Sardachem, che mantiene comunque saldamente la testa della classifica, anche perché Polisportiva Sestu e Amatori Orione Selargius nel big match di giornata si dividono la posta.

Allungo Masnata

La capolista riprende da dove aveva lasciato prima della sosta, con un successo, il diciannovesim. Il 3-0 sulla Car-Refinish consente di incrementare a +10 il margine sulla seconda, la Cooper Band, che ha riposato. Fa rumore invece il tonfo (2-1) del Real Cagliari, che perde un’ottima occasione per avvicinare il secondo posto, e rianima le ambizioni del Cral C.t.m., che ritrova il successo dopo due turni, e sorpassa gli Ingegneri, fermati sull’1-1 dal Birrificio Isola Poggio dei Pini: le tre squadre sono raccolte in due punti, e al mucchio selvaggio si è aggiunto pure il Club San Paolo, vittorioso sulla Tielle/PLS per 3-0. Ai margini della zona playoff, lo scontro diretto tra SI. TI. Carbonia e Vigili del Fuoco si conclude con il secondo pareggio di giornata (1-1), mentre è roboante la seconda vittoria di fila degli Amatori La Palma, che fanno la voce grossa (8-0) contro l’Aldebaran, rimasta senza portiere e che ha fallito pure il rigore che poteva valere la rete della bandiera. In coda l’Avis Assemini si aggiudica lo scontro con il fanalino Ellas per 2-0: il successo però non basta a migliorare la terz’ultima posizione in classifica degli asseminesi, tagliati fuori da tempo dalla possibilità di accedere ai playoff. Nel prossimo weekend la capolista sarà impegnata contro il Club San Paolo, mentre la Cooper Band affronterà i Vigili del Fuoco, in due sfide cruciali anche in ottica spareggi. Più agevoli in questo senso sembrano essere gli impegni di Real Cagliari (contro l’Avis Assemini) e del Birrificio Isola Poggio dei Pini opposto all’Aldebaran.

Pari Sardachem

L’ottava di ritorno del girone B è stata contrassegnata da quattro pareggi. Rallentano le prime tre, ma lo 0-0 della Sardachem, fermata dal Fileferru, fa più clamore. La capolista mantiene inalterato il vantaggio su Polisportiva Sestu e Amatori Orione Selargius che con identico risultato non vanno oltre il pari nello scontro diretto. La seconda e terza forza del torneo rimangono divise da un solo punto. Si fa sotto invece La Vernice, che si porta a -3 dal terzo posto, regolando agevolmente la Cigiesse per 2-0. In ottica playoff da registrare il mezzo passo falso della De Amicis, fermata sull’1-1 dalla Frama Beko Service, che conquista il secondo pari di fila. La lotta per accedere agli spareggi è ancora apertissima anche per Domel E. I. 83 e Campagnola, che non si fanno male e chiudono la sfida a reti inviolate, un risultato che spiana la strada alla Di. Fer., che contro il Cagliari 2007, vince di misura (2-1) e va a prendersi il quinto posto con trentotto punti. Dopo quattro turni tornano al successo i Resti Umani (prossimi avversari della Polisportiva Sestu), che calano il tris contro il Nuraghe, terzultimo, scavalcato dalla Frama. Nel prossimo turno il big match vede opposte Sardachem e La Vernice, mentre la nona giornata sembra favorire l’Orione Selargius, impegnata contro il Nuraghe.