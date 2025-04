l’allungo dei quartieri 

I Quartieri/De Amicis allungano in testa nell’Over 50 aggiudicandosi il big match dell’ottava giornata di ritorno. Nel girone A dell’Over 55 riposa la Sardachem e la Campagnola accorcia. Maccioni Marmi regina nel girone B a due giornate dalla fine della regular season.

Decide Gherazzu

La capolista dell’Over 50 vince (di misura) lo scontro diretto con la Pgs Audax Frutti d’Oro e a tre turni dal termine della stagione regolare sale a +5. Una rete del solito Gherazzu decide la sfida con i capoterresi. Successi anche per Deximu (2-0 sugli Amatori 4 Mori) e Mediterranea (1-0 sui Colonial Fruits). Rinviata Nivea Karalis-Okky Villanova, hanno riposato Real Putzu e Accademia Sulcitana.

Bagarre al vertice

Nell’OVer 55 la Campagnola/140 Gr. Simius Immobiliare si porta a un punto dalla Sardachem, capolista del girone A (per lei turno di riposo), superando 2-0 la Di. Fer. Per la Masnata Chimici (due punti nelle ultime tre partite) solo 0-0 con la Tielle/PLS. Il gol di Pili consente alla Cooper Band di battere la Myair Svapo e piazzarsi al quarto posto staccando la Car-Refinish, che impatta (1-1) con gli Ingegneri. Arranca la Sinnai Conad (un punto in tre partite), sconfitta dall’Opes Team ormai però fuori dai playoff a due turni dal termine. Scossa d’orgoglio per il Nuraghe/Evolvere, che con Mura, Contu e Argentero supera 3-2 il Poggio dei Pini/Sotto La Torre, e per l’Ellas (1-1 con la Gigi Spada SI.TI.).

La Maccioni Marmi trionfa nel girone B: i selargini salgono a 75 punti e ipotecano il primato dopo l’1-0 sulla Sardegna Termale Sardara lasciando a -8 la I. R. Moniaflor, superata 2-1 dalla Frama/Beko Service. Gli Amatori La Palma battono 1-0 i Resti Umani Zaza/Kospi S.r.l e agguantano il terzo posto. La De Amicis frena col Fileferru (1-1) ma conserva la quinta posizione; risale la china Il Club (settimo), vittorioso nello scontro diretto con La Vernice (2-0), quasi fuori dai playoff. Ai quali mira ancora la Polisportiva Sestu, che con una rete di Leporati infligge la ventiduesima sconfitta all’Aldebaran. In coda il 3-1 del Cral Ctm sulla cenerentola Mulinu Becciu vale il sorpasso degli arancioni sul Fileferru. Stasera in posticipo si gioca Amatori Orione Selargius-Cagliari 2007. Domani si recupera Il Club-Frama/Beko Service e mercoledì Sinnai Conad Superstore-Ingegneri.

RIPRODUZIONE RISERVATA