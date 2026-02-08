«L’alloro della laurea rubato dalla tomba dei miei amati nonni» 

Che nel silenzio del cimitero troppo spesso i fiori spariscano è tristemente risaputo. Qualche volta, però, l’inciviltà si spinge ancora più in là, con gesti che non solo offendono la memoria dei defunti, ma indignano i loro parenti.

Tra gli ultimi episodi c’è quello denunciato da Benedetta Deiana, 26 anni. A dicembre, dopo aver conseguito la laurea magistrale, aveva lasciato un ricordo di quel percorso sulla tomba di due persone care: i suoi nonni. Qualche giorno fa la brutta sorpresa: «Una persona ha ben pensato di rubare dalla lapide il mazzo di fiori (di plastica) e la coroncina di alloro della mia laurea, con annesso un bigliettino con un pensiero privato, lasciando solo la plastica protettiva», racconta amareggiata. «Non è tanto il valore economico, ovviamente, ma quello affettivo: era un pensiero per condividere un traguardo con chi non è più fisicamente presente al mio fianco». Il maltempo delle ultime settimane, secondo la ragazza, non c’entra: «La corona di alloro della mia prima laurea, sulla lapide dal 2023, sebbene rovinata non si è mossa». Circostanza che escluderebbe che la colpa sia da attribuire al vento. «Dato l’interesse dimostrato, chiederei al ladro o alla ladra di contattarmi in privato, così da poter consegnare anche una copia della tesi da esibire in salotto», ironizza Deiana, ma la speranza è opposta: che qualcuno si metta la mano sulla coscienza e restituisca quel biglietto e quella corona, il cui significato va ben oltre la sostanza. Quello dei furti al camposanto rimane un problema che riguarda tanti. Le telecamere di videosorveglianza, al momento, inquadrano solamente l’esterno della struttura, quindi risalire ai responsabili è quasi impossibile, a meno di coglierli sul fatto. Dai fiori freschi a quelli finti, dai vasi agli oggetti personali, gli incivili non si fermano davanti a niente. Neanche ai legami affettivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA