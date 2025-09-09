L’alloro dei record nell’antica domus 

Quanti anni abbia e come abbia fatto a crescere così tanto, almeno per ora, resta un mistero. Sta di fatto che l’enorme pianta di alloro – nome scientifico Laurus nobilis – incastonata nel cortile di un’antica casa campidanese in via Dante, che ospita un’attività di ristorazione, è davvero una rarità.

La maxi pianta

Si è abituati a vederla come un piccolo cespuglio quella piantina con le foglie che si utilizzano per insaporire i cibi e invece a volte, può diventare un maestoso gigante. Ma la pianta di alloro da record è soltanto una delle piccole rarità che si trovano all’interno delle domus del centro storico dove abbondano anche i banani che danno frutti forse meno dolci delle comuni banane ma che le donne utilizzano soprattutto per fare i dolci.

Ad interessarsi di questo strano alloro è stato Vincenzo Meloni, l’imprenditore che ha da poco rilevato il locale in via Dante che prima ospitava il ristorante Hibiscus.«È davvero una pianta enorme che non avevamo mai visto», racconta Meloni, «l’abbiamo anche dovuta tagliare perché i rami stavano danneggiando una tettoia. Raggiungeva i 13-14 metri. Ci siamo un po’ informati e abbiamo saputo che le piante di alloro più grandi si fermano a 10 metri».

L’esperto

Lo conferma anche il botanico Stefano Piredda, presidente dell’associazione italiana professionisti del verde delegazione Sardegna: «È sicuramente un alloro di dimensioni importanti che si può probabilmente inserire tra i più alti della Sardegna con i suoi 14 metri. È una pianta con più fusti sicuramente vetusta, ma proprio per questa sua conformazione è più difficile stabilirne l’età. Fosse stata a un unico fusto sarebbe stato più facile. Bisognerebbe fare degli esami approfonditi anche perché l’altezza non è indicazione dell’età». Mediamente le piante di alloro «raggiungono i 6-8 metri e il loro ambiente ideale non è certo quello urbano ma quello boschivo. Si adattano comunque facilmente e anche nel sud Sardegna ne troviamo diversi esemplari».

Per quanto riguarda invece i banani «con i cambiamenti climatici sono in grado di crescere ovunque» aggiunge Piredda, «non si tratta di specie selezionate e spesso sono più che altro di natura ornamentale».

La ricerca botanica

Il presidente dell’associazione Amesm Ubaldo Pintus ha portato avanti una ricerca sui vari tipi di piante che si trovano nelle case campidanesi della città e ha anche realizzato nello spazio Pira in via Brigata Sassari il “Giardino de su bixinau” con tante specie e erbe officinali.

«Oltre alle rarità», dice, «non possiamo tralasciare la presenza quasi ovunque delle piante di limone. Il limone era la panacea a tutti i mali. Avevi mal di pancia? Ecco l’acqua e il limone. Non stavi bene? Un caffè e due gocce di limone e passava tutto. Inoltre troviamo in alcune case le piantine di cappero, le erbe officinali e l’aloe vera con tutti i suoi poteri terapeutici». Insomma, un vero e proprio tesoro botanico custodito tra le mura delle domus più identitarie della città.

