L’allievo Viola sfida il maestro Baroni 

È stato uno dei primi nomi che ha fatto al ds del Novara quando, nel 2015, è stato nominato allenatore della formazione piemontese. Se l’è portato dietro poi la stagione successiva a Benevento dove, insieme, hanno conquistato un traguardo storico per le Streghe, la prima promozione in Serie A. Marco Baroni è stato fondamentale nella crescita di Nicolas Viola, e viceversa. Le strade si sono poi separate, ma ha continuato a esserci un rapporto speciale tra i due con continui attestati di stima reciproca (anche pubblici).

Il ballottaggio

«Viola è un giocatore che ho voluto fortemente a Novara quando era fuori squadra a Palermo. L'anno dopo, poi, l'ho richiesto anche a Benevento», ha dichiarato di recente l’attuale tecnico della Lazio. «Ci ho sempre creduto tantissimo e voglio elogiarlo perché negli ultimi anni è cresciuto molto, anche mentalmente. So che ha lavorato in maniera dura e si vede». Un ulteriore step, il fantasista calabrese, lo ha poi fatto nel Cagliari, sino a diventare addirittura il capocannoniere rossoblù, lo scorso campionato. «In questi anni in Sardegna mi sento al top della carriera», ha ammesso lui stesso qualche mese fa a Radiolina. Anche per questo, ogni volta che sfida il maestro, è come se avesse un motivo in più per ben figurare e vincere. Ancora di più lunedì sera alla Domus, in una gara cruciale per i rossoblù dopo la serataccia di Torino. Prima, però, Viola deve vincere il ballottaggio con Gianluca Gaetano. In ogni caso, avrebbe modo di poter incidere a gara in corso.

Doppio obiettivo

Testa e rabbia, era uno dei più amareggiati venerdì dopo il flop granata pur non avendo giocato nemmeno un minuto. Ha scelto Saint Moritz per ricaricare le pile qualche giorno insieme alla famiglia e quando poi il Cagliari è ripartito ad Asseminello, martedì pomeriggio, lui era lì, in testa, a guidare il gruppo insieme agli altri capitani. In questi ultimi cinque mesi di campionato ha un doppio obbiettivo: la salvezza e il rinnovo del contratto che scade a giugno, che poi potrebbero essere uno la conseguenza dell’altro. Nell’ultimo periodo ha accusato un leggero calo, ora sta ritrovando la condizione atletica ideale, però, e non vede l’ora di dimostrarlo sul campo.

Sfida speciale

Quella con la Lazio non è una partita come le altre per Viola da quando sulla panchina biancoceleste c’è Baroni (anche se alla Domus dovrà stare in tribuna perché squalificato). È il secondo allenatore (il primo è Roberto Breda) col quale ha disputato più partite in carriera, 67 in tutto tra Novara e Benevento. Viceversa, Viola è il decimo giocatore più schierato dal tecnico fiorentino in tutta la sua carriera. Basta e avanza, insomma, per capire quanto lo stimi. «Grazie a lui ho ricominciato a esprimermi ad alti livelli», ammise in un’intervista l’attuale numero 10 rossoblù ripercorrendo quella splendida cavalcata con il Benevento. «Ricordo ancora la telefonata. Era il 30 gennaio, io ero appena tornato a casa dopo l’allenamento. Squilla il telefono, era lui. Mi disse che aveva bisogno di un calciatore come me». Il resto è storia a Benevento, dove Viola è diventato poi il capitano. Nel frattempo, le carriere di entrambi si sono evolute ulteriormente. Ed entrambi vogliono vincere lunedì sera.

