L’Allianz Milano chiede una spinta ai tifosi di Cagliari 

Si avvicina il mercoledì del volley internazionale al PalaPirastu. Cagliari ospita la Cev Cup maschile, la seconda competizione europea, con l’andata dell’ottavo di finale tra Allianz Milano e Paok Salonicco. Domani alle 19 (ingresso 10 euro) il piatto forte di una stagione che ha riportato il volley sardo in serie A3 (con due squadre).

Il match

L’evento è stato presentato ieri all’assessorato regionale al Turismo, presenti i quadri dirigenziali dell’Allianz Milano. Il presidente, Lucio Fusaro, ha ricordato che la sua passione per la pallavolo è nata per merito di un sardo, Chicco Moroni, nome tuttora presente nel volley isolano. Il presidente del Comitato Regionale Eliseo Secci ha fatto gli onori di casa puntualizzando la sinergia con le istituzioni che hanno supportato l’evento. Lo stesso assessore Gianni Chessa ha rimarcato la continuità con i mondiali maschili Under 21, disputati a Cagliari e Carbonia nel 2021 vinti proprio dall’Italia.

Le contendenti

Di quella squadra facevano parte il palleggiatore Paolo Porro e il libero Germano Catania, che a due anni di distanza tornano a Cagliari con la maglia dell’Allianz, vincitrice della Cev Cup 2022. Milano, settima posizione nella SuperLega, per accedere agli ottavi ha battuto i belgi del Menen. Il Paok con tre vittorie consecutive è quarto nel campionato greco, ha raggiunto gli ottavi della Cev Cup senza perdere un set. Ha un roster di assoluto livello con tre Top 1000, l’olandese Maarten Van Garderen, vincitore di una Cev Cup con l’Itas Trentino nel 2019, il belga Bram Van Den Dries (in Italia sino al 2013) e il greco Menelaos Kokkinakis. Altro nome noto in Italia il belga Tomas Rousseaux, arriva da Modena dove ha vinto la Cev Cup. L’Allianz Milano oppone uno dei giocatori più vincenti, lo schiacciatore bulgaro Matey Kaziyski. Il coach Roberto Piazza punta sul cubano Osniel Margarejo, il ventenne belga Ferre Reggers, lo schiacciatore giapponese Ishikawa, il centrale argentino Agustin Loser. Con il Paok sarà complicato, lo conferma il direttore sportivo milanese Fabio Lini: «Sarà una partita vera, il Paok è un gruppo forte e coeso. Comunque vada siamo felici di portare l’Allianz a Cagliari e promuovere la Sardegna».

