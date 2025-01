L’allevatore rinuncia all’interrogatorio 

Aveva già deciso di non rispondere alle domande della giudice Federica Fulgheri; e così ieri Dino Fadda, l’allevatore ai domiciliari per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, ha rinunciato all’interrogatorio di garanzia. Il 55enne lo ha deciso d’intesa con i suoi legali, gli avvocati Giancarlo Frongia e Leonardo Filippi, che si riservano di depositare eventuale istanza per attenuare la misura cautelare. Oltre agli arresti domiciliari, infatti, l’ordinanza ha previsto già dalle settimane scorse il sequestro preventivo dell’azienda. Un provvedimento scattato dopo l’indagine dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Sassari, secondo i quali nell’azienda c’erano bovini imbottiti di farmaci pericolosi per la salute umana. I militari, coordinati dal sostituto procuratore Armando Mammone, sono convinti che la carne messa in commercio dall’allevatore non avrebbe rispettato i tempi previsti fra la macellazione e la messa in vendita. Attraverso servizi di osservazione e controllo, accertamenti tecnici e verifiche anagrafiche e identificative dei bovini, i carabinieri sono certi di aver scoperto diverse anomalie nell’allevamento. Fin qui, dunque, le contestazioni a sostegno delle quali, secondo la difesa, ci sarebbe documentazione parziale. ( p. m. )

