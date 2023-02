L’alleanza di centro si interroga sul flop Ma Renzi insiste: «Andiamo avanti»  

Il flop alle Regionali impone riflessioni nel Terzo polo. Serve radicamento sui territori, una strada identitaria, evitando di appoggiarsi una volta verso destra e una volta verso sinistra, ragionano Azione e Italia Viva.

L’analisi segue un risultato elettorale «peggiore delle aspettative» (9% da soli in Lombardia, 5% alleati nel Lazio), ha sottolineato Matteo Renzi. L’ex premier però si è raccomandato: «Nessuna incertezza sul progetto del Terzo polo. Anzi, rilanciamo». Si leva poi una voce di Teresa Bellanova, che chiede «un'attenta riflessione sul programma e sul tema delle alleanze».

Non la pensa così Carlo Calenda. Tra le scelte in Lombardia e nel Lazio, «è stata più premiata quella indipendente rispetto alla coalizione». Una posizione solitaria in Italia viva, dove la linea è indicata da Renzi che, dopo quasi quattro giorni di silenzio, scrive sulla sua e-news: «La nostra destinazione si conferma la casa comune dei riformisti in vista delle Europee del 2024, dove sarà tutta un'altra musica».

RIPRODUZIONE RISERVATA