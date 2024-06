L’allarme: un cucchiaino per la droga nella strada tra le scuole? 

Potenziali pericoli tra le strade di Monastir: alcuni genitori hanno ritrovato un cucchiaino di dubbia provenienza. L’oggetto era avvolto nella carta stagnola e, come sottolineato sui social dai cittadini, la paura è che possa trattarsi di un oggetto appartenente a chi fa uso di droghe. A creare sgomento è il punto di ritrovamento, il tratto di strada tra le scuole medie e l’asilo di via Michelangelo: le mamme che lo percorrono si preoccupano che i propri figli possano raccogliere tali oggetti pericolosi dall’asfalto. Immediato l’intervento dell’Amministrazione che, in seguito alla segnalazione su Facebook, ha provveduto a rimuovere l’oggetto e a ripulire l’area. «Apprendo con rammarico e preoccupazione la notizia non solo per l'incolumità dei cittadini ma anche perché è testimonianza del fatto che in paese ci siano persone, probabilmente giovani, che facciano uso di stupefacenti pesanti», afferma la sindaca Luisa Murru. Sebbene fatti simili accadano raramente, il Comune lavora alla prevenzione: «Fortunatamente non sono ritrovamenti usuali. L’assessorato ai Servizi sociali e quello alla salute, che ho sempre diretto, da anni cercano di monitorare la situazione e di attuare politiche di prevenzione nei confronti dei giovani», chiude Murru.

