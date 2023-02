L’allarme: tombini sprofondati in via Carmine 

Da ormai oltre dieci giorni in via Carmine nel bel mezzo della carreggiata due tombini sono sprofondati di diversi centimetri sotto il livello del manto stradale e per questo sono stati transennati. La preotezione per la messa in sicurezza però occupa la carreggiata in direzione Elmas, le auto dunque non possono passare, devono aggirare l'ostacolo passando nella corsia opposta e nei momenti di maggiore intensità di traffico la strada si blocca e si creano rallentamenti.

Via Carmine però non è l'unica a presentare questo problema. Sono molte le strade della cittadina che mettono a dura prova le sospensioni delle auto. Proprio per questo ieri il commissario straordinario Bruno Carcangiu, ha effettuato un sopralluogo e ha dato mandato al corpo dei Vigili urbani di censire e segnalare tutti i tombini che necessitano di una sistemazione urgente. «I vigili mi hanno consegnato - ha spiegato il commissario prefettizio - l'elenco dei tombini che hanno bisogno di essere messi in sicurezza, che purtroppo sono numerosi. Ho già inviato la documentazione ai servizi tecnologici che mi faranno sapere quali sono le priorità sulle quali intervenire, in questo modo potrò predisporre una delibera e far partire i lavori».

