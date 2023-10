L’allarme per il centro nella curva della Torres 

L'emergenza sicurezza arriva fino allo stadio Vanni Sanna. Ieri, nel corso della partita Torres-Pontedera, è stato esposto nella curva dei tifosi di casa uno striscione dal significato inequivocabile: “Fuori la m.... dal centro storico”. Un chiaro riferimento alla sparatoria di giovedì in via San Donato ma anche alla condizione di degrado di un quartiere dove prende sempre più piede il traffico di droga e la prostituzione. Intanto è prevista per domani una fiaccolata di protesta contro la situazione di Sassari Vecchia, che partirà da Porta Sant'Antonio ed è organizzata dal comitato centro storico, dall'istituto comprensivo di San Donato e dalle parrocchie del centro storico. (e.fl.)

