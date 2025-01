L’allarme: parcheggi negati ai residenti 

Sono sempre i parcheggi a tenere banco. Con un’interrogazione in Consiglio (prima firmataria Alessandra Zedda), l’opposizione accende i fari sulla gestione delle aree di sosta nel quartiere di San Benedetto. «Con la chiusura del mercato “vecchio” per i lavori di ristrutturazione, verranno meno molti parcheggi che erano funzionali per i clienti del mercato e rappresentavano una risorsa fondamentale per i residenti del quartiere, soprattutto nelle ore serali e notturne», dice. «Tali stalli erano utilizzati dai possessori del pass strisce blu zona B, che ora rischiano di vedere ulteriormente ridotta la possibilità di parcheggiare nel proprio quartiere». Perché? «Per le nuove aree di sosta a pagamento, l’amministrazione ha deciso di inibire l’utilizzo del pass residenti persino nelle ore serali, quando il mercato è chiuso». Risultato: «I residenti si trovano privati di stalli fondamentali senza che siano state previste alternative».

RIPRODUZIONE RISERVATA