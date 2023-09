L’allarme meteo arriva sul telefonino 

La giunta comunale di Villacidro ha appena deliberato la creazione di un nuovo servizio informativo e di divulgazione per i cittadini. Il piano prevede l'uso dei canali di telefonia mobile e fissa per le comunicazioni comunali e i servizi di Protezione Civile, da attivare tramite il servizio Sistemi informatici. Per quanto riguarda l'aggiunta negli elenchi di telefonia mobile, il servizio sarà attivato su base volontaria.

Allerte meteo, variazioni alla viabilità, disagi e interruzioni temporanee di pubblici servizi come elettricità e acqua potabile sono solo alcune delle le informazioni che verranno inviate ai cittadini tramite il nuovo servizio, sulla cui costituzione è già al lavoro l'ufficio deputato.

«Abbiamo discusso di questo nuovo sistema informativo sia in commissione sia durante il Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del nuovo piano di Protezione Civile» specifica il sindaco, Federico Sollai, «il costo del servizio è di poche migliaia di euro, che verranno stanziati utilizzando fondi comunali».

Attualmente le comunicazioni di questo tipo viaggiano su diversi canali, che non assicurano l'arrivo tempestivo delle informazioni alla collettività né indicano sempre le buone pratiche da seguire, da qui il senso del piano di informazione telefonica comunale.

