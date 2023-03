L’allarme: « I bambini dell’isola sono rimasti senza il pediatra» 

A Carloforte è stato sospeso il servizio di specialistica ambulatoriale di Pediatria.

A lanciare l’allarme, con una nota, sono il sindaco Stefano Rombi e l’assessora alla Sanità Pina Franca Opisso. Alla nota è poi seguita una diretta Facebook del primo cittadino per informare la comunità. «Il servizio, attivato ad ottobre 2022 - ha detto Rombi - è stato sospeso per la mancata riattivazione, da parte della Regione, del progetto finalizzato allo smaltimento delle liste d’attesa della specialistica ambulatoriale». Dallo scorso ottobre, per una volta alla settimana, il servizio garantiva la presenza di una pediatra per i bambini dell’isola. Ora quel servizio è stato sospeso. «Chiediamo che l’Ares individui al più presto qualsivoglia forma di pagamento del servizio professionale - ha aggiunto - che possa garantirne la riattivazione già nei prossimi giorni. Cercheremo quotidianamente di coinvolgere tutti i soggetti che devono trovare la soluzione, è un delitto privare del diritto alla salute un’ìintera comunità, ancora più grave perché si tratta di un’isola e della cura di bambini. Il quarto Comune del Sulcis, geograficamente isolato come nessun altro in Sardegna, non può essere lasciato senza pediatra». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA