L’allarme è rientrato per Dossena 

Questione di respiri. Un sospiro di sollievo per Dossena, che ieri, alla ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center, si è regolarmente allenato con i compagni. Fiato sospeso, invece, per Makoumbou, che sempre ieri si è limitato a un blando lavoro personalizzato, come Jankto. Ma mentre l'ex Samp va verso il quarto forfait di fila, per il congolese si punta al recupero in extremis.

L’attesa

Una colonna di Ranieri, che a lui rinuncia solo per cause di forza maggiore. Come a Milano, con l'Inter prima (accenno di influenza) e col Milan poi, per una contusione al ginocchio che ancora si fa sentire. Per questo Makoumbou ancora ieri ha svolto un personalizzato molto leggero, senza forzare, sotto stretta osservazione dello staff medico. Per il resto, tutti abili e arruolati, compresi Dossena e Mina.

Assalto

Il Cagliari questa mattina tornerà in campo per preparare la partita dell'anno. E i tifosi sono pronti a stare al suo fianco. Domani, per l'allenamento a porte aperte alla Domus, già prenotati tremila posti in Curva nord. E il Cagliari non sarà solo neanche a Reggio Emilia. Ieri, alle 15, è partita la prevendita per il settore ospiti del “Mapei” (4000 posti a disposizione) e in poche ore sono andati staccati 1700 biglietti, con previsione di 2000 per la prima giornata. (al.m.)

