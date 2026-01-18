L’allarme di Ogliastra Futura: «Momento di assoluta divisione» 

«L’Ogliastra vive un momento di assoluta divisione, è un territorio dove oramai non si concorda unitariamente nulla. La situazione è gravissima». Il circolo online Sardegna Futura-Ogliastra, a cui sono iscritti diversi esponenti del Partito democratico, fra cui Matteo Stochino, presidente del Consiglio comunale di Lanusei, condivide l’allarme lanciato, nei giorni scorsi, dal segretario della Cisl Ogliastra, Michele Muggianu. «Non è la prima uscita di questo genere. Queste segnalazioni, gli inviti a riprendere la via del confronto e la via della concertazione ogni volta passano nel silenzio assordante di tutti e soprattutto di chi riveste in questo momento posti di responsabilità politica. Come circolo del Pd Ogliastra Futura vogliamo dire con forza che concordiamo con quanto denunciato dal segretario della Cisl. La politica è vissuta a forza di colpi di mano, prove di forza che mirano solo ed esclusivamente a imporre interessi particolari e non il bene comune e lo sviluppo del territorio».

Le preoccupazioni sono tali da ispirare una nuova stagione politica con incontri e analisi. «Come circolo, già a partire dalle prossime settimane, metteremo in essere alcuni appuntamenti di dibattito pubblico con l’intento di dare un contributo a uscire dall’attuale situazione». (ro. se.)

