L’allarme di Mattarella: «Si riaffacciano odio e rancore» 

RIMINI. È una lettera di Sergio Mattarella a Bernhard Scholz, presidente della Fondazione che organizza la kermesse, a dare il ritmo alla 45esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. Il capo dello Stato, rivolgendosi direttamente alla comunità di Comunione e Liberazione riunita alla Fiera di Rimini, sottolinea «l’orrore, le atrocità e l’escalation delle guerre, le volontà di dominio, con un drammatico ritorno al passato». «Sentimenti di paura, sfiducia, talvolta indifferenza, non di rado rancore e odio, si riaffacciano», aggiunge. Parole che in ambienti qualificati del Meeting vengono lette anche in chiave interna, come un monito che giunge in un momento delicato della politica italiana.

Di fronte al riaffacciarsi del rancore e dell’odio, Mattarella mette l’accento sul «contributo di cultura, dialogo e umanità offerto anche quest’anno» dalla kermesse. E c'è chi, dalle parti del Meeting, accoglie con soddisfazione le parole del capo dello Stato. Alla ripresa della stagione politica - è il ragionamento - le parole del presidente invitano al dialogo e al dibattito democratico. «C’è una differenza giusta tra maggioranza e opposizioni - si riflette - ma una convergenza verso obiettivi comuni è fondamentale per lo sviluppo di un Paese. La paura è vinta da luoghi come questo, dove c'è amicizia e dove ideali diversi si incontrano». Le parole di Mattarella lette da Scholtz risuonano così nell’immenso padiglione della Fiera: «Essenziale è rimettere al centro la persona. Il desiderio di vita e di pienezza, nella relazione con la comunità. Perché l’essenziale non sta nell’io separato, autosufficiente, ma nell’incontro con l’altro, nella scoperta delle verità di cui l’altro è portatore, e dunque nel camminare insieme, nel domani da pensare e costruire».

