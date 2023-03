L’allarme di Mancini: non ci sono attaccanti 

Giovedì l'Inghilterra a Napoli, domenica Malta in trasferta: queste le prime gare di qualificazione a Euro 2024 che Roberto Mancini si appresta ad affrontare con molti dubbi e un vuoto da colmare: quello degli uomini-gol. Per questo ha fatto venire dall'Argentina Mateo Retegui, 23enne attaccante del Tigre con passaporto italiano, 6 reti in otto gare; per questo continuerà a cercare giocatori. «In Serie A di italiani ne giocano pochi - rimarca - e se anche Southgate si è lamentato perché ha solo il 28% di convocabili dalla Premier dovrà andare a pescare nelle serie minori, figurarsi il sottoscritto», risponde davanti all'allarme lanciato anche dal collega inglese.

Non a caso, poi, Mancini si inalbera davanti a chi parla di rilancio del nostro calcio perché dopo 17 anni tre club sono ai quarti di Champions League: «Macché rinascita. Sarebbe così se ci fossero 33 giocatori italiani, magari ne basterebbe pure il 50%... Invece tra Napoli, Inter e Milan arriviamo a sette, otto». E aggiunge: «Anni fa dissi che in Nazionale doveva giocare chi era nato in Italia ma non esisteva il problema attuale e purtroppo il mondo è cambiato. Tutte le Nazionali europee hanno giocatori naturalizzati, noi abbiamo avuto diversi ragazzi che hanno fatto tutta la trafila in azzurro e poi sono stati chiamati da altri Paesi perché avevano il doppio passaporto. Quindi pure noi dobbiamo fare la stessa cosa, se c'è la possibilità di prendere nuovi giocatori vanno presi».

In avanti

La chiamata di Retegui: «Di italiani che segnano ce ne sono pochi. Mateo è una speranza, lo seguiamo, ha quali tà e può crescere. Ci ha detto subito di sì. Speriamo che possa diventare importante per noi». Per la sfida con l'Inghilterra, che ricorda Mancini «sta diventando un classico come un tempo Italia-Germania, vogliamo partire subito bene», sono al momento a disposizione il neo azzurro Scamacca (ma finora non ha giocato molto) e Gnonto sul quale Mancini si è soffermato: «Poteva giocare nella Sampdoria o nella Fiorentina, invece non lo ha preso nessuno in Italia e ora è titolare in Premier. In Olanda c'è Oristanio che sta facendo bene ma non è qui. Se gli dessero la possibilità...». A suo tempo stupì la chiamata in Nazionale di Zaniolo che non aveva ancora debuttato in A, adesso suscita curiosità la riconferma del diciassettenne Simone Pafundi che non gioca neppure nella Primavera dell'Udinese: «Prima chiamo lui e poi il resto, questo è il mio pensiero quando compilo la lista dei convocati», ha risposto asciutto Mancini. Quanto agli esclusi il ct ha detto: «Non ci sono motivazioni particolari per Zaccagni, era venuto con noi in Turchia, sta facendo bene, la Nazionale resta aperta per tutti. Casale lo seguiamo, Zaniolo ha ripreso da poco. Locatelli ci è rimasto male? Premesso che lo abbiamo fatto esordire noi, nel mezzo sono tanti. Continui a giocare come ieri sera contro l'Inter e tornerà». Ora testa all'Inghilterra: «Loro sono forti, sarà una gara tosta, ma noi vogliamo partire bene perché il nostro girone non è semplice».

