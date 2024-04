L’allarme di Kiev: «Subito gli aiuti o l’Ucraina perderà» 

Kiev. Le lancette corrono ed è iniziato il conto alla rovescia: le forze ucraine «sono in procinto di esaurire le scorte di missili» per contrastare i continui attacchi dal cielo dei russi, incluse le micidiali bombe a guida laser. E senza i 60 miliardi di dollari a tutt'oggi congelati dal Congresso americano «si rischia di perdere la guerra». Prospettive inquietanti rese ancor più cupe dal presunto piano segreto di Donald Trump, se rieletto alla Casa Bianca, per porre fine al conflitto: premere su Kiev per cedere la Crimea e l'intero Donbass a Mosca, rivela il Washington Post. Secondo lui, «per alcune aree dell'Ucraina andrebbe bene essere parte della Russia». Vladimir Putin non aspetta altro.

La situazione sul campo preoccupa da settimane, gli ucraini attaccano ormai quasi solo coi droni. Anche su obiettivi molto delicati come la centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, dove un velivolo armato sarebbe esploso. Il capo dell'Agenzia atomica internazionale, Rafael Grossi, ha esortato ad «astenersi da azioni contrarie ai principi Aiea che mettono a repentaglio la sicurezza nucleare». «I lavoratori dell'impianto e i tecnici Aiea sono illesi e al riparo, il livello di radiazioni è nella norma», ha dichiarato un responsabile della centrale.

Decine di droni sono stati poi intercettati nelle regioni russe al confine: a Belgorod i frammenti di un velivolo abbattuto hanno ucciso una donna e ferito 4 persone, compresi due bambini. Mosca dichiara di aver abbattuto 239 droni in 24 ore, e distrutto un magazzino di droni marini - l’incubo della Flotta russa - «forniti dalla Nato». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammonito che «la difesa aerea si sta esaurendo», e se i russi «continuano a colpire l'Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno». Il leader ucraino è tornato a sollecitare Washington, avvertendo che se il Congresso Usa «non aiuta l'Ucraina, l'Ucraina perderà la guerra».

RIPRODUZIONE RISERVATA