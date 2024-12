L’allarme di Farris: «Adesso crescerà la pressione fiscale»  

L’allarme lo lancia Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024, aprendo la discussione in Consiglio, lunedì, sul bilancio di previsione 2025-2027. «È vero che questa manovra è rigida per effetto dell’assenza delle risorse derivanti dalla manovra nazionale e regionale, e questo rende difficile entrare nel dettaglio. Ma un fatto è certo: la pressione tributaria cresce del 7%, addirittura del 15% se si considera l’arco temporale 2020-2026. E di fronte al fatto che le tariffe Imu sono rimaste invariate, la “colpa” è della Tari che continuerà a crescere, quasi 8 milioni tra il ‘25 e il ‘26. Se la vostra narrazione», dice riferendosi alla Giunta, «è che 2024 e nel 2025 l’aumento della Tari dipende da un piano esecutivo di gestione approvato dalla commissaria, quello che accade nel 2026 dipende da voi e dalle vostre scelte». Non solo. «Cresce anche il fondo di dubbia esigibilità: per la Tari vengono allocati 14 milioni per il 2025 e 16 per il 2026. A testimonianza di tutto ciò», conclude Farris, «l’intero servizio di raccolta rifiuti “pesa” sul bilancio per il 20%». Spiega il sindaco nel suo discorso all’Aula che «il bilancio non prevede alcun aumento delle tasse per le cittadine e i cittadini». E poi annuncia che «sul bando dei rifiuti e su quello per lo stadio chiederemo supporto alla Procura della Repubblica e all’Anac». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA