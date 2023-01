L’allarme delle campagne assetate 

«Bisogna aumentare le capacità di invaso»: il Consorzio di bonifica della Nurra lancia il preallarme sulla prossima stagione irrigua alla luce dell’ormai cronico stato di siccità dell’Isola. E intanto, per non finire spiazzato dagli imprevedibili esiti meteo dei mesi a venire, mette sotto esame il quadro complessivo dei bacini. La cui analisi ha rappresentato uno dei punti salienti dell’incontro, nei giorni scorsi a Sassari, tra il presidente del Consorzio, Gavino Zirattu, gli amministratori dell’associazione, e le organizzazioni professionali di categoria, Coldiretti, Cia e Confagricoltura rappresentate da Battista Cualbu, Michele Orecchioni e Stefano Taras. L’obiettivo è quello di pianificare una strategia efficace per la stagione irrigua targata 2023.

I numeri

La stagione parte però con l’handicap di una disponibilità idrica deficitaria per l’agricoltura visto che, al momento, può avvalersi di circa 15 milioni di metri cubi. «Ai quali - afferma Zirattu, che è anche presidente di Anbi Sardegna - si potrebbero aggiungere altri due milioni di metri cubi di acque reflue provenienti da Alghero e tre milioni dalla traversa sul Manno». Ma non bastano. Oggi, infatti, sono disponibili 47 milioni di metri cubi totali tra bacini del Temo, Cuga e Bidighinzu, dei quali però 32 sono riservati all’uso potabile. Ma la somma della quantità idrica utilizzata stagionalmente in agricoltura recita il numero 30, rendendo necessari quindi altri 13 milioni per garantire le attività.

Le proposte

Una condizione limite che potrebbe presto diventare emergenza. «Avrebbero potuto risolvere il problema della disponibilità della risorsa idrica alcune opere realizzate nel passato dai Consorzi di bonifica e mai utilizzate dalla Regione». Tra queste l’interconnessione con il Coghinas e il riutilizzo di circa 12 milioni di metri cubi delle acque reflue di Sassari. Oltre a quei lavori che avrebbero potuto essere compiuti per aumentare la capacità di invaso nella diga del Cuga e che invece, per ora, restano nel libro dei sogni. Con il loro incremento di superficie servita e, non ultimo, la capacità di produrre energia elettrica nell’ottica dell’autosufficienza. A frenare le nuove opere ci sono poi gli intralci burocratici e per questo le organizzazioni di categoria chiedono una riunione con gli assessori regionali ai Lavori Pubblici e all’Agricoltura così da rivedere il regolamento della gestione delle dighe. Perché, considera Zirattu, «in agricoltura non ci si può affidare agli eventi climatici per programmare le stagioni».