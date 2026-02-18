L’allarme della parrocchia per la falsa raccolta fondi: «Attenzione, è una truffa»  

Si aggirano per le strade di Pirri da settimane, in particolare dalle parti di via Toti, suonando ai citofoni o bussano direttamente alle porte di casa. A quanto pare sempre in due. Maschi, giovani, ben vestiti. Si presentano come membri di un non meglio precisato “Comitato per la festa” e chiedono a chi apre loro la porta un’offerta per contribuire alla buona riuscita delle annuali celebrazioni in onore di San Giuseppe, il 19 marzo. Peccato che si tratti di impostori: l’omonima parrocchia di via Toti, infatti, non ha avviato alcuna raccolta fondi e non esiste un “Comitato per la festa”. Una squallida truffa, insomma. E ci sarebbero già cascati in tanti. Nel mirino soprattutto gli anziani. Diversi nonnini - ignari del raggiro ed in totale buona fede - sarebbero arrivati a donare anche somme significative.

L’allarme

Dal 15 febbraio sulla pagina Facebook della Parrocchia di San Giuseppe campeggia l’invito, rivolto a tutti, a vigilare e a non effettuare donazioni: «Avviso importante – si legge – informiamo la comunità che la Parrocchia non ha organizzato alcuna raccolta di denaro per la festa di San Giuseppe. Nessuna persona è stata autorizzata a chiedere offerte o contributi a nome della Parrocchia. Invitiamo pertanto a prestare massima attenzione e, per qualsiasi dubbio, a contattare direttamente la Parrocchia. Grazie per la collaborazione». Ma non tutti usano i social. «Proprio per questo», riferisce amareggiato il parroco, don Roberto Atzori, «sto mettendo in guardia le persone anche con annunci dall’altare, durante le messe».

Indignazione e rabbia

«Quando ho appreso, da alcuni miei parrocchiani, di questa miserabile truffa in atto ci sono rimasto davvero malissimo. Noi, infatti, non chiediamo niente per la festa, facciamo tutto da soli, con le nostre sole forze. Speculare anche su questo momento così importante per noi è squallido, ma evidentemente per i malintenzionati ogni occasione è buona», chiosa don Roberto. «Purtroppo è facile cascarci», sottolinea sdegnato anche Iso Saruis, parrocchiano storico, «perché a Pirri la festa di San Giuseppe è da sempre molto sentita. Sono cose brutte che non si devono fare, una truffa vergognosa che, peraltro, si era già verificata in passato a danno di alcune vecchiette». Approfittando della loro grande fede e devozione. La parrocchia non ha sporto alcuna denuncia alle forze dell’ordine. Si è deciso di affidarsi esclusivamente al passaparola in chiesa e al tamtam sui social. Sperando che basti.

