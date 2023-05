L’allarme della Bce: «Stabilità a rischio» 

La stretta monetaria sta funzionando ma il rialzo dei tassi sta mettendo alla prova banche, governi, imprese e famiglie, e porta alla luce tutte le vulnerabilità di un sistema finanziario già sotto stress per la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi. E dunque le prospettive, avverte la Banca centrale europea nell'ultima analisi sui rischi per la stabilità, «restano fragili».

Analisi

La Bce fa il punto ogni sei mesi sulle debolezze che mettono in pericolo la tenuta del sistema. Stavolta ha tenuto conto anche delle turbolenze innescate sui mercati dal fallimento delle banche regionali Usa e dal tracollo di Credit Swiss, tutti eventi che hanno testato con successo la solidità delle banche europee, «rimaste robuste di fronte agli stress recenti fuori dall'area euro». I problemi, però, potrebbero nascere da altro: costi più alti della raccolta o asset che si deteriorano «possono pesare sulla redditività». La Bce segnala che «ci sono già segni di deterioramento nei portafogli di prestiti esposti all'immobiliare commerciale, alle aziende piccole e ai prestiti ai consumatori», quindi «le banche potrebbero dover accantonare più fondi per coprire le perdite e gestire i loro rischi di credito».

Appello

Il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos, proprio alla luce delle difficoltà delle banche Usa invita gli istituti europei alla prudenza: «Il capitale è fondamentale e la liquidità sta diventando sempre più rilevante», quindi le banche «dovrebbero evitare di aumentare il payout», ossia la percentuale di remunerazione ai soci.