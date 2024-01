L’allarme del sindaco: «Medici di base insufficienti» 

I medici i base in città sulla carta dovrebbero essere otto. Ma oggi, tra pensionamenti e trasferimenti, ne sono rimasti cinque più la pediatra arrivata - in brevissimo tempo - dopo la morte della dottoressa Antonietta Avignone. «Insufficienti», per il sindaco Pietro Pisu da mesi in cerca di arginare quanto più possibile la criticità.

«Certo, rispetto ad altre realtà Quartucciu vive meno difficoltà, ma non possiamo abbassare la guardia. A oggi abbiamo tanti nostri concittadini costretti a rivolgersi a Cagliari e nei centri limitrofi per avere il medico», aggiunge.«Cinque medici non riescono a coprire tutti i pazienti. Se un massimalista può averne 1500 e forzando la piattaforma si può arrivare a 1800, a conti fatti restano fuori circa 4 mila pazienti», spiega Pisu, riconoscendo nella Asl l’impegno a trovare una soluzione. «Il nostro rapporto è indubbiamente fruttuoso. Il problema è che noi sindaci siamo i terminali delle esigenze dei cittadini a cui dobbiamo dare risposte concrete». La mancata assistenza, infatti, colpisce principalmente gli anziani e le categorie fragili che hanno difficoltà – più di altri – a spostarsi in altri centri. «La soluzione tampone è un bando per la sostituzione temporanea del medico per coprire l’emergenza, in attesa che la Regione faccia scelte strutturali per ovviare a questo grave problema», conclude Pisu.

