L’allarme del medico: «Gli ospedali pieni, la sanità al collasso» 

L’ortopedico-sindacalista, che in sala operatoria entra ogni giorno per lavoro, è chirurgico anche nel fotografare la sanità sarda a pezzi. «Siamo una delle sei regioni italiane che non riesce a garantire nemmeno i Lea, i livelli essenziali di assistenza». I fogli di carta come bisturi nelle mani di Emanuele Cabras, medico del Brotzu e rappresentante della Cimo-Fesmed: «Qui è scritto il progressivo definanziamento degli ospedali».

Dottore, la Regione sarda garantisce poco e male le cure ai cittadini. Giusto?

«Sui Lea siamo fuori range: la Sardegna è inadempiente insieme a Campania, Molise, Sicilia, Calabria e Valle d’Aosta. La virtuosa Emilia Romagna ha un punteggio di 257,9, calcolato con l’Nsg, il nuovo sistema di valutazione introdotto nel 2019: la nostra Isola è a quota 169,7. I dati sono del 2021».

Lo fa un esempio di Lea?

«Un indicatore classico è il tasso di operazioni entro le 48 ore tra gli over 65 in caso di frattura del femore prossimale. In Sardegna, sempre più spesso, si interviene dopo».

Ai cittadini piace sapere di chi è la colpa: prego, dica.

«Si va dal livello regionale a quello nazionale».

Andiamo con ordine: la politica sarda è all’altezza?

«Sui Lea, anche quando venivano calcolati con meno indicatori rispetto agli 88 attuali, la Sardegna è risultata inadempiente anche nella rilevazione 2010-2019».

Quindi le Giunte degli ultimi dieci anni sono promosse o bocciate?

«La Cimo-Fesmed esprime un giudizio fortemente critico. A ogni cambio di Giunta, la politica si imbarca in riforme di facciata: incorpora e scorpora le Asl, all’infinito».

È l’unico modo che la politica ha per commissariare i posti di comando e ridistribuire le poltrone dopo ogni elezione.

«Servirebbero invece il riordino della rete territoriale, la riorganizzazione di quella ospedaliera e la riforma delle emergenze/urgenze».

La rete territoriale come va strutturata?

«Alla base di tutto c’è la stratificazione dei bisogni: vuol dire seguire e curare un paziente nel perimetro della medicina di base affiancata alla specialistica e a quella ambulatoriale. Ma se il monitoraggio non funziona, il paziente cronico, come ad esempio un diabetico scompensato, viene ricoverato. Negli ospedali, invece, devono finire solo gli acuti, cioè chi ha patologie improvvise e gravi, come infarti ed emergenze traumatologiche. La medicina territoriale si dovrebbe completare con ospedali di comunità e case della salute. Ma anche su questo siamo quasi all’anno zero».

Rete ospedaliera: il nodo qual è?

«Nessuno ha mai calcolato la vera disponibilità di medici anestesisti e rianimatori: inutile avere 35 ospedali pubblici, come in Sardegna, se poi non possono funzionare. Per questo è fondamentale ripartire dalla rete territoriale: solo così le cure minime possono essere garantite a tutti, anche nei centri più periferici».

Il 5 dicembre avete sciopero e siete pronti a fermarvi a gennaio per altre 48 ore.

«Non ci stanchiamo di ripetere che la soluzione non è inseguire le liste d’attesa».

In che senso?

«Aumentare il numero di prestazioni non significa in automatico curare meglio e di più. Anzi. Il rischio è che cresca l’inappropriatezza. Il 60 per cento dei medici iscritti alla Cimo-Fesmed si è detto indisponibile a lavorare ulteriormente per abbattere le liste d’attesa, a cui vengono destinate risorse che non saranno mai spese».

Lo stato di salute dell’Ortopedia in Sardegna?

«Per il Dm 70 sugli standard della rete ospedaliera, già nel 2018 la specialità medica avrebbe dovuto avere 132 posti letto nel Cagliaritano. Invece nel 2020 erano 108; adesso siamo scesi a 81».

Quali sono gli effetti sui carichi di lavoro?

«Al Brotzu abbiamo avuto un’occupazione dei posti letto del 125 per cento».

Quindi pazienti in corsia?

«In corsia o tenuti in altri reparti. Le norme stabiliscono che il rischio di eventi avversi è concreto già dopo un tasso di occupazione all’85 per cento».

Nel resto dell’Isola che succede?

«I reparti di Nuoro e Oristano sono operativi solo dalle 8 alle 20: fuori da questi orari, i casi gravi vengono differiti a Cagliari o a Sassari; gli altri pazienti tornano in ospedale il giorno dopo. Nel Sulcis l’Ortopedia è chiusa. Il Medio Campidano sta reggendo, ma lì hanno un surrogato di Pronto soccorso aperto solo dalle 8 alle 14».

Nel Nord Sardegna?

«Al Marino di Alghero le sale operatorie sono chiuse, gli interventi si fanno al Civile. A Sassari il Santissima Annunziata è sottodimensionato rispetto al bacino di utenti».

Ma alla fine gli insulti e le proteste le prendete voi camici bianchi.

«Al Brotzu, peraltro, siamo pagati in media 10mila euro in meno rispetto ai medici degli altri ospedali pubblici sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA