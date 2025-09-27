VaiOnline
L’allarme dei residenti: «Troppi pini pericolanti, metteteli in sicurezza»  

L’assessora rassicura: «Sono sotto controllo» Ma c’è l’ipotesi di sostituirli con altri alberi 

Emergenza per i pini pericolanti al Cep. Tra i numerosi esemplari di Pinus halepensis che dagli anni Sessanta caratterizzano il rione, ce ne sono diversi paurosamente inclinati che minacciano di abbattersi al suolo. Alcuni hanno più di cinquant'anni, superano i quindici metri d’altezza e pendono verso strade, marciapiedi, automobili in sosta e palazzi. Al Cep, tra l’altro, i precedenti di schianti di grossi alberi non mancano, specialmente tra le vie Righi ed Euclide. Da qui il timore diffuso che i crolli possano ripetersi, con seri rischi per l’incolumità pubblica.

A lanciare l’allarme sono i residenti e anche la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega-Anima di Sardegna), che ha portato all'attenzione del Comune un dossier fotografico. L’assessora al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, ha replicato assicurando che i pini sono sotto controllo, ma non ha escluso la possibilità di sostituirli con alberi diversi, ma solo dopo aver sentito il parere degli abitanti. «I pini del Cep, sia in via Righi sia in via Flavio Gioia, sono costantemente monitorati», assicura l’assessora, «sono tutti in classe C, con pericolo moderato, mentre quelli in D, ovvero considerati in pericolo estremo, li abbiamo già abbattuti. Probabilmente i pini non piacciono o suscitano timore, per cui potremmo anche prevedere di sostituirli: chiederemo una valutazione tecnica e poi decideremo, eventualmente consultando prima i cittadini e le cittadine».

Un’ipotesi estrema, quella della sostituzione, che desta perplessità. «La pineta va solo messa in sicurezza con un monitoraggio più tempestivo», polemizza Alessandra Zedda, «specialmente nei riguardi di quegli alberi che non hanno radici solide e che conseguentemente preoccupano, anche per gli eventi climatici estremi» sempre più frequenti. Contrari all'abbattimento in massa dei pini anche i residenti: «Non è la soluzione ideale», commenta Mario Firinu, 79 anni, ex consigliere di Circoscrizione, «non c’è bisogno di sostituire tutti i pini. Abito in via Avogadro da 51 anni e il problema degli alberi c’è sempre stato, ogni tanto ne viene giù qualcuno. Bisogna semplicemente prevenire i crolli tenendo gli alberi sotto stretto controllo e curare la potatura dei rami più grossi, perché in certi casi arrivano a sfiorare le finestre al quarto piano dei palazzi».

