VaiOnline
Il comitato.
30 gennaio 2026 alle 00:31

L’allarme dei residenti per i furti e le “spaccate”: «Non ci sentiamo più sicuri, intervenite subito» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre furti d’auto solo nell’ultimo mese solo in via Francoforte. Quindi numerosi episodi di effrazione avvenuti nel corso degli ultimi sei mesi anche in via dei Vittorini. E poi c’è l’annoso problema del buio in via Mercalli che alimenta il senso di insicurezza (oltre che rappresentare un pericolo per i pedoni, senza marciapiedi, e per le auto). È un vero e proprio allarme quello che lanciano i residenti del comitato di quartiere Genneruxi-Mercalli. «Si tratta di reati considerati “minori” ma hanno un forte impatto sulla vita quotidiana: creano insicurezza, disagio diffuso e comportano costi di riparazione elevati che ricadono sui cittadini», dicono. «In alcune situazioni, le stesse forze dell’ordine scoraggiano la presentazione della denuncia. Non per mancanza di professionalità o impegno, che va anzi riconosciuto, ma per ragioni legate ai carichi di lavoro e alla consapevolezza che spesso questi reati non producono conseguenze. Il risultato è che molti rinunciano a denunciare e il disagio vissuto dai cittadini non emerge. L’obiettivo», concludono, «non è puntare il dito contro qualcuno, ma portare alla luce un problema che incide sulla sicurezza e vivibilità del quartiere». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 