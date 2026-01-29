L’allarme dei residenti per i furti e le “spaccate”: «Non ci sentiamo più sicuri, intervenite subito» 

Tre furti d’auto solo nell’ultimo mese solo in via Francoforte. Quindi numerosi episodi di effrazione avvenuti nel corso degli ultimi sei mesi anche in via dei Vittorini. E poi c’è l’annoso problema del buio in via Mercalli che alimenta il senso di insicurezza (oltre che rappresentare un pericolo per i pedoni, senza marciapiedi, e per le auto). È un vero e proprio allarme quello che lanciano i residenti del comitato di quartiere Genneruxi-Mercalli. «Si tratta di reati considerati “minori” ma hanno un forte impatto sulla vita quotidiana: creano insicurezza, disagio diffuso e comportano costi di riparazione elevati che ricadono sui cittadini», dicono. «In alcune situazioni, le stesse forze dell’ordine scoraggiano la presentazione della denuncia. Non per mancanza di professionalità o impegno, che va anzi riconosciuto, ma per ragioni legate ai carichi di lavoro e alla consapevolezza che spesso questi reati non producono conseguenze. Il risultato è che molti rinunciano a denunciare e il disagio vissuto dai cittadini non emerge. L’obiettivo», concludono, «non è puntare il dito contro qualcuno, ma portare alla luce un problema che incide sulla sicurezza e vivibilità del quartiere». ( ma. mad. )

