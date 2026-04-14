VaiOnline
Il comitato.
15 aprile 2026 alle 00:18

L’allarme dei residenti:  «No a un’altra stagione con il caos di sempre» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La paura dei residenti si dissolve subito dopo pranzo (ieri), quando via mail arriva la convocazione (mercoledì prossimo, alle 11 al Search) per partecipare al secondo tavolo tecnico-politico permanente per l’attuazione delle misure per il miglioramento dell’inquinamento acustico nelle zone della movida. Un organismo messo in piedi dal Comune, che coinvolge tutti gli enti, le associazioni di categoria e i residenti, con l’obiettivo di scrivere tutti assieme le regole per limitare nelle zone della movida l’inquinamento acustico (contro cui da anni lottano, per il proprio diritto alla salute, i residenti del centro storico). Sollecitata con una richiesta formale da parte del comitato Rumore no grazie, l’amministrazione risponde “presente” e si prepara a illustrare la proposta in vista dell’arrivo della stagione estiva. «Nonostante il piano di risanamento acustico sia stato approvato in via definitiva già due anni fa, e sia pienamente applicabile, ancora non è applicato», sottolinea Salvatore Pusceddu, presidente del comitato dei residenti Rumore no grazie. «Se da un lato l’amministrazione non può esimersi di dare corso agli obblighi di legge, dall'altro si adopera con concessioni che contrastano con quel piano di risanamento acustico, già approvato. Certo è che», dice ancora, «se la proposta contempla, tra le altre cose, steward, illuminazione e l’installazione di totem, per acquisto dei quali dovrà essere fatta una gara», difficile dunque prevederli entro l’estate, «i dubbi restano. Noi comunque siamo sempre aperti al dialogo, aspettiamo di conoscere la proposta». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu