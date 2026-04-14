L’allarme dei residenti:  «No a un’altra stagione con il caos di sempre» 

La paura dei residenti si dissolve subito dopo pranzo (ieri), quando via mail arriva la convocazione (mercoledì prossimo, alle 11 al Search) per partecipare al secondo tavolo tecnico-politico permanente per l’attuazione delle misure per il miglioramento dell’inquinamento acustico nelle zone della movida. Un organismo messo in piedi dal Comune, che coinvolge tutti gli enti, le associazioni di categoria e i residenti, con l’obiettivo di scrivere tutti assieme le regole per limitare nelle zone della movida l’inquinamento acustico (contro cui da anni lottano, per il proprio diritto alla salute, i residenti del centro storico). Sollecitata con una richiesta formale da parte del comitato Rumore no grazie, l’amministrazione risponde “presente” e si prepara a illustrare la proposta in vista dell’arrivo della stagione estiva. «Nonostante il piano di risanamento acustico sia stato approvato in via definitiva già due anni fa, e sia pienamente applicabile, ancora non è applicato», sottolinea Salvatore Pusceddu, presidente del comitato dei residenti Rumore no grazie. «Se da un lato l’amministrazione non può esimersi di dare corso agli obblighi di legge, dall'altro si adopera con concessioni che contrastano con quel piano di risanamento acustico, già approvato. Certo è che», dice ancora, «se la proposta contempla, tra le altre cose, steward, illuminazione e l’installazione di totem, per acquisto dei quali dovrà essere fatta una gara», difficile dunque prevederli entro l’estate, «i dubbi restano. Noi comunque siamo sempre aperti al dialogo, aspettiamo di conoscere la proposta». ( ma. mad. )

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