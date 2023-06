L’allarme dei residenti: «Degrado continuo» E da due mesi nessun incontro in Prefettura 

«Siamo stanchi di ripeterlo: il degrado del fine settimana alla Marina richiama degrado. Gruppi di ragazzini ubriachi già dalle 17,30 di sabato, spaccio di droga sotto gli occhi di tutti, atti vandalici e bottiglie abbandonate in ogni angolo. Poi come ci si può stupire se alcuni episodi sfociano nel sangue?» Sandra Orrù, dell’associazione Apriamo le finestre alla Marina, non è purtroppo sorpresa dell’ultima grave aggressione, con coltellata, avvenuta in via Sant’Eulalia. E i residenti, compresi quelli di Villanova, lanciano anche l’allarme furti: nelle ultime settimane si sono verificati alcuni colpi nelle abitazioni di questi quartieri.

Niente più incontri

E le associazioni e i comitati dei residenti dei quartieri storici denunciano anche un altro fatto. «Da due mesi», evidenzia la Orrù, «non veniamo più convocati in Prefettura per gli incontri del gruppo di monitoraggio sugli aspetti negativi della malamovida. Non sappiamo il perché le riunioni si siano interrotte. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione». L’appello è sempre lo stesso: «Servono controlli continui a tutte le ore e molto più efficaci». (m. v.)

