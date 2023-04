L’allarme degli avvocati: «Poco ricambio generazionale, così si svaluta la professione» 

«I giovani nell’ambiente forense sono considerati gli under 40. In Sardegna c’è appena il 12,6% di under 40 contro una media nazionale del 20% e di fronte a regioni più dinamiche che arrivano al 30%». Lo dice a Cagliari, nell’incontro che prosegue oggi nella sede dell’Unione Sarda, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, Matteo Pinna. «Vuol dire – chiarisce - che l’avvocatura sarda non è giovane. È un tema su cui riflettere. Per noi uno dei temi della nuova geografia giudiziaria insulare è questo: come per tutti i servizi ad alto valore aggiunto il contesto territoriale e economico chiuso e circoscritto implica meno specializzazione, più autoreferenzialità e un tasso di ricambio generazione più basso».

I temi

Dematerializzazione del lavoro intellettuale, accessibilità delle informazioni e facilità delle comunicazioni rendono questo isolamento ancora più anacronistico: «Su questo, oltre che sulla logistica giudiziaria, - conclude Pinna - occorre lavorare».

Fiorella Pilato, già magistrata e componente del Csm, mette in risalto l’urgenza del rinnovamento poiché «la geografia giudiziaria della Sardegna è ancora disegnata su quella risalente all’Unità d’Italia, con la conservazione di tutti i suoi tribunali, un assetto obsoleto che impedisce il recupero di efficienza mediante la migliore distribuzione delle risorse». Secondo il giurista Gianmario Demuro, la Costituzione riconosce «l’esistenza di un fattore insulare e promuove la realizzazione dell’eguaglianza di fatto tra tutti coloro che vivono nella Repubblica italiana».

L’opinione

Rita Dedola, avvocata e componente del Comitato tecnico scientifico per l’Insularità in Costituzione, intervenuta nella sessione moderata dalla caporedattrice dell’Unione Maria Francesca Chiappe, auspica «un distretto giudiziario pensato e organizzato a misura d’Isola che consenta di realizzare criteri ad hoc di organizzazione e di spostamento del personale amministrativo, giudiziario e carcerario, degli uffici di prossimità, del potenziamento di reti int ernet, e trasporti interni ed esterni». Secondo Michele Incani, sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Cagliari, «l’analisi delle esperienze in altri paese europei dimostra la necessità di elaborare una preventiva definizione del modello legale di “insularità” cui fare riferimento così da individuare le specifiche criticità cui rispondere con soluzioni che abbiano carattere strutturale». Giorgio Latti, magistrato della sezione civile del Tribunale del capoluogo, riflette sul valore dei fondi del Pnrr che «offrono l’occasione per attuare attraverso forme di partenariato con enti locali, territorio e Università il progetto “Uffici di Prossimità” basato sull’idea di un facile accesso delle persone al servizio giustizia per attuare un sistema di tutela dei cittadini radicato nel territorio».

Sulla necessità di una nuova organizzazione della giustizia nell’Isola, da inserire nei nuovi scenari delineati dal principio di insularità finalmente sancito nella carta costituzionale, si sono soffermati durante il dibattito – aperto da Lia Careddu, che ha letto l’articolo 119 della Costituzione – anche Gianni Caria, procuratore in servizio nel tribunale di Sassari, l’avvocato Priamo Siotto, la segretaria della Camera del lavoro di Cagliari Simona Fanzecco, Alessandro Castello, magistrato della Corte d’Appello del capoluogo e il sociologo Nicolò Micheli.

